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16 Iunie 2026, 17:20
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Zelenski a anticipat o „iarnă dificilă” în Rusia

Negocierile cu Vladimir Putin trebuie să aibă loc înainte de începutul iernii. Potrivit președintelui Ucrainei, acest lucru este important atât pentru Ucraina, cât și pentru Rusia.

Zelenski a anticipat o „iarnă dificilă” în Rusia.
Zelenski a anticipat o „iarnă dificilă” în Rusia.

Despre acest lucru informează RBC-Ucraina cu referire la declarația președintelui Ucrainei, Vladimir Zelenski.

Zelenski a cerut organizarea unei întâlniri înainte de venirea iernii

În timpul discuțiilor cu jurnaliștii, Zelenski a declarat că negocierile trebuie organizate înainte de sosirea frigului.

Potrivit lui Zelenski, Ucraina nu dorește să treacă din nou prin dificultățile iernii trecute.

În același timp, el a subliniat că perioada de iarnă care urmează nu va fi ușoară nici pentru Rusia.

„A fost o iarnă teribilă pentru noi. Și trebuie să înțelegeți că nu vrem să trecem prin aceeași iarnă. Desigur, și Rusia trebuie să știe că am avut o iarnă teribilă și nici pentru ei nu va fi ușor. Așadar, propunerea mea. Cred că propunerea mea ține de dialog. Da, este clar”, a spus președintele Ucrainei.

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