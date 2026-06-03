theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
eurointegration.com.ua logoeurointegration
3 Iunie 2026, 13:33
6 956
Copiază linkul
Link copiat

Zecii de mii de angajați din sănătate protestează la București

În capitala României, București, mii de lucrători din domeniul sănătății au ieșit la protest împotriva proiectului de lege privind salarizarea.

Zecii de mii de angajați din sănătate protestează la București.
Zecii de mii de angajați din sănătate protestează la București.

Peste 10.000 de medici și lucrători din domeniul asistenței sociale din București și regiuni s-au adunat la un protest împotriva noii legi a salarizării, care, potrivit lor, va duce la scăderea veniturilor pentru mulți. În plus, aceștia vor să atragă atenția asupra altor probleme din sector, scrie eurointegration.com.ua, citând digi24.ro.

Demonstranții s-au adunat la ora 10:00 în Piața Victoriei și de acolo au pornit spre Parlament.

Protestatarii susțin că calculul salariilor conform noilor reguli va însemna o reducere a veniturilor actuale pentru aproximativ 60% dintre medici și cer o revizuire substanțială a legii.

Ei iau în considerare continuarea grevei în zilele următoare și anunțarea unei greve generale.

Zecii de mii de angajați din sănătate protestează la București

Zecii de mii de angajați din sănătate protestează la București

Zecii de mii de angajați din sănătate protestează la București

Zecii de mii de angajați din sănătate protestează la București

Zecii de mii de angajați din sănătate protestează la București

Sursă
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici