3 Iunie 2026, 13:33
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Zecii de mii de angajați din sănătate protestează la București
În capitala României, București, mii de lucrători din domeniul sănătății au ieșit la protest împotriva proiectului de lege privind salarizarea.
Peste 10.000 de medici și lucrători din domeniul asistenței sociale din București și regiuni s-au adunat la un protest împotriva noii legi a salarizării, care, potrivit lor, va duce la scăderea veniturilor pentru mulți. În plus, aceștia vor să atragă atenția asupra altor probleme din sector, scrie eurointegration.com.ua, citând digi24.ro.
Demonstranții s-au adunat la ora 10:00 în Piața Victoriei și de acolo au pornit spre Parlament.
Protestatarii susțin că calculul salariilor conform noilor reguli va însemna o reducere a veniturilor actuale pentru aproximativ 60% dintre medici și cer o revizuire substanțială a legii.
Ei iau în considerare continuarea grevei în zilele următoare și anunțarea unei greve generale.