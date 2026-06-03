Zecii de mii de angajați din sănătate protestează la București.

Peste 10.000 de medici și lucrători din domeniul asistenței sociale din București și regiuni s-au adunat la un protest împotriva noii legi a salarizării, care, potrivit lor, va duce la scăderea veniturilor pentru mulți. În plus, aceștia vor să atragă atenția asupra altor probleme din sector, scrie eurointegration.com.ua, citând digi24.ro.

Demonstranții s-au adunat la ora 10:00 în Piața Victoriei și de acolo au pornit spre Parlament.

Protestatarii susțin că calculul salariilor conform noilor reguli va însemna o reducere a veniturilor actuale pentru aproximativ 60% dintre medici și cer o revizuire substanțială a legii.

Ei iau în considerare continuarea grevei în zilele următoare și anunțarea unei greve generale.