Zeci de kilograme de cocaină, descoperite în banane în supermarketurile din Olanda.

Ambele cazuri au avut loc pe 19 mai, transmite kliknieuwsdenbosch.nl.

Poliția a anunțat descoperirea în Sint-Oedenrode în jurul orei 15:05 prin contul oficial de pe X. Drogurile au fost confiscate și ulterior distruse. Mai puțin de o oră mai târziu, în jurul orei 16:00, zeci de kilograme de cocaină au fost găsite în mai multe cutii cu banane într-un magazin Lidl de pe strada Oude Vlijmenseweg din Den Bosch.

Filiala din Den Bosch a fost închisă imediat, iar zona din jur a fost încercuită. La supermarket au apărut polițiști înarmați și purtând veste antiglonț, care au păzit lotul de droguri. Clienții nu au putut să-și ridice mașinile și bicicletele din parcare și din locul de parcare pentru biciclete, care au fost de asemenea închise.

Ulterior, la supermarket a sosit un camion mic pentru a transporta cutiile cu droguri. Mașina a fost însoțită de două echipe de polițiști înarmați în vehicule de serviciu. Magazinul din Den Bosch a reluat activitatea abia după ora 18:00.

Nu se precizează ce tip de droguri au fost găsite în Sint-Oedenrode. Poliția investighează dacă loturile descoperite sunt legate între ele și stabilește originea acestora. Magazinul Lidl din Sint-Oedenrode este deschis, însă pe rafturi nu sunt banane din cauza „problemelor cu livrările”.

Aceasta nu este prima dată când droguri sunt depistate în fructe în Olanda. Anul trecut, în supermarketurile Albert Heijn din orașele Best, Eindhoven și Bavel au fost descoperiți câțiva kilograme de cocaină într-un lot de banane. Potrivit procuraturii, era vorba despre droguri din același lot.