Valerii Zalujnîi, ambasadorul Ucrainei în Marea Britanie a criticat răspândirea în spațiul informațional a opiniilor unor analiști, inclusiv din Europa și SUA, potrivit cărora Rusia ar fi pierdut războiul.

Zalujnîi a constatat o situație fără ieșire în război și a declarat că loviturile de succes ale Ucrainei asupra logisticii rusești și a rafinăriilor de petrol nu trebuie să „sugereze fantezii despre o încheiere rapidă a războiului”, transmite nv.ua.

Loviturile asupra logisticii, infrastructurii și rafinăriilor din Rusia reprezintă „un succes temporar”, care nu înseamnă încheierea rapidă a războiului.

Potrivit lui Zalujnîi, acest succes este resimțit semnificativ, dar „neapărat, în funcție de reacția conducerii militare ruse, se va întoarce cu un efect la fel de puternic sau chiar mai puternic asupra părții ucrainene”.

„Cum funcționează logistica între marile orașe din apropierea frontului și cum funcționează acestea în condițiile terorii cu drone este demonstrat foarte clar nu doar de traseul M14 traseul Nikolaev-Herson, aflat sub lovituri constante din partea Rusiei — n.r.], ci și, de exemplu, de Herson. Soarta altor orașe din Ucraina este doar o chestiune de timp”, a avertizat Zalujnîi. El a subliniat că informațiile despre succesele tactice individuale pe câmpul de luptă și loviturile dureroase asupra logisticii și infrastructurii ruse „nu trebuie deloc să sugereze fantezii despre o încheiere rapidă a războiului”.

Să te bazezi pe faptul că astfel de succese tactice vor aduce victoria într-un război de uzură este „dincolo de bunul simț”.

Zalujnîi insistă că acum are loc un război de uzură, „unde în spatele oricărui succes sau eșec stă neapărat un preț, care va fi întotdeauna disproporționat de mare în comparație cu posibilitățile reale de a asigura acel succes”. Acest prag de toleranță îl numește „decisiv pentru supraviețuire”.

„Să vorbim despre atingerea unui obiectiv politic, despre victoria în război prin acțiuni tactice pe câmpul de luptă sau chiar lovituri eficiente asupra logisticii și infrastructurii critice este clar dincolo de bunul simț”, a subliniat fostul comandant suprem.

Pe front este o situație fără ieșire, unde „nu se poate vorbi despre victorie pe câmpul de luptă nici pentru Rusia, nici pentru Ucraina”.

„În acest moment, problema nu este nici măcar cum să păstrezi o anumită poziție, ci cum să ajungi la ea sau să efectuezi o rotație ori evacuare. Atingerea oricărui obiectiv tactic se face cu prețul unor pierderi uriașe, disproporționate față de rezultatele obținute”, a subliniat Zalujnîi.

Potrivit lui, pentru Rusia această opțiune „rămâne în continuare accesibilă”, ceea ce înseamnă că îi oferă posibilitatea „să se concentreze pe îndeplinirea unor sarcini tactice relativ semnificative, așa cum se întâmplă acum cu Konstantinovka, iar anterior cu Pokrovska și Mirnograd”. Îndeplinirea unor astfel de sarcini din partea Ucrainei „devine din ce în ce mai imposibilă”, în special din cauza lipsei mijloacelor de protecție împotriva armelor noi și, ca urmare, a imposibilității de a pierde constant un număr mare de oameni, consideră ambasadorul Ucrainei în Regatul Unit. Prin urmare, acum pe câmpul de luptă nu este posibil să se atingă nici obiective operaționale, nici strategice, „iar rezolvarea sarcinilor tactice se realizează în afara strategiei generale și, ca urmare, nu influențează situația generală”, a rezumat Zalujnîi.

Pe cale militară, Ucraina nu poate încă să recucerească teritoriile capturate.

Chiar și menținerea situației actuale fără ieșire necesită nu doar resurse semnificative, ci și personal. „De exemplu — operatori de drone și personal auxiliar, ca să nu mai vorbim de infanterie, care trebuie să păstreze un anumit teritoriu”, a amintit Zalujnîi.

Ucraina câștigă sau Rusia pierde: șase factori de care depinde răspunsul.

Comentând întrebarea dacă Rusia a pierdut, Zalujnîi constată: „În ceea ce privește obiectivele politice declarate de Rusia, se poate considera că Rusia nu le-a atins, deci nu a câștigat. Totuși, această concluzie va fi corectă doar dacă Rusia va accepta să înceteze războiul. Cu siguranță, acest lucru nu se va întâmpla”, a subliniat el. Iar pentru a răspunde la întrebarea dacă Ucraina a câștigat (pe lângă faptul că Rusia nu și-a atins obiectivele), Zalujnîi evidențiază șase aspecte:

În primul rând, Rusia nu a ieșit din război și nu a recunoscut înfrângerea.

În al doilea rând, Rusia a ocupat teritorii extinse pe care Ucraina nu le poate recupera momentan. „Și orice tratat de pace va fi dureros în ceea ce privește teritoriile. Este evident”, a adăugat Zalujnîi.

În al treilea rând, chiar dacă aplică lovituri devastatoare economiei ruse, Ucraina rămâne dependentă de sprijinul financiar și tehnologic „și acumulează multe probleme interne, cu care devine tot mai greu să se descurce”.

În al patrulea rând, Rusia înțelege acest lucru și mizează pe uzura Ucrainei atât morală, cât și fizică. „În plus, Rusia dispune de rezerve mai mari de resurse, chiar dacă unele, dar are capacități spațiale proprii și este înaintea noastră în producția, de exemplu, a rachetelor balistice. Pur și simplu nu este posibil să se producă un număr suficient de sisteme antiaeriene pentru a face față acestora”, se arată în articolul lui Zalujnîi.

În al cincilea rând, se poate evalua dacă Ucraina câștigă și Rusia pierde prin nivelul sprijinului internațional. „Și acesta arată semne de slăbire serioasă din cauza retragerii SUA din sprijinul Ucrainei și a divergențelor existente în cadrul Uniunii Europene. Ședințele foto frumoase și diversele forumuri creează efectul de coeziune în jurul Ucrainei, însă nu unifică deloc Europa în lupta cu Rusia. Iar creșterea cerințelor din partea vecinilor noștri față de noi indică faptul că viitoarea securitate europeană nu este în regulă”, a amintit ambasadorul.

Al șaselea este războiul de uzură. „Nu vor exista învingători, ci doar învinși. În această listă se află momentan Rusia și Ucraina, care, în ciuda dorinței de a prezenta dorința ca realitate, au pierdut mai mult decât au câștigat. Această listă se va extinde”, a rezumat Zalujnîi.

Războiul nu mai este limitat la câmpul de luptă și a șters granița dintre front și restul țării.

În schimb, războiul a intrat în faza distrugerii rutelor logistice și testării sistemelor antiaeriene, precum și într-o competiție a vulnerabilității infrastructurii critice. Aceasta „a schimbat complet paradigma războiului” — de la înfrângerea totală a inamicului sau capitulare la creșterea amenințărilor interne din cauza costului ridicat al loviturilor aeriene. Prioritare devin încercările de protecție împotriva acestor lovituri și crearea tensiunilor în societate.

„Exact această societate trebuie să decidă soarta războiului”, consideră Zalujnîi.

Încheierea războiului poate fi facilitată de un „efect strategic”, dar este puțin probabil să fie atins din mai multe motive”.

Principalul motiv, potrivit lui Zalujnîi, este imprevizibilitatea resurselor financiare și imposibilitatea de a acumula și păstra rezerve pentru o lovitură decisivă.

„Frontul rămâne o arenă importantă a războiului, însă abordările privind evaluarea sa s-au schimbat de mult timp. Mișcarea liniei de contact rămâne informativă și strategic importantă tocmai în perspective teritoriale, însă probabil nu mai este un factor decisiv în ceea ce privește încheierea războiului, ci servește doar ca unul dintre argumente. De aceea, fixarea și stabilizarea acesteia sunt extrem de importante”, a adăugat fostul comandant suprem.

Deși Crimeea izolată a devenit un nou argument important pentru Ucraina, „în continuare toate acestea așteaptă și marile noastre orașe”.

Zalujnîi a constatat că Forțele de Apărare au anulat realizarea strategică cheie a Rusiei — coridorul terestru spre Crimeea din Mariupol — și au transformat peninsula într-o „rezervație a speranțelor și victoriilor trecute” ale Rusiei.

Și deși Crimeea se află acum „într-o izolare logistică tot mai mare”, acolo se agravează criza combustibilului și apar întreruperi în aprovizionarea cu alimente, acest argument al Ucrainei în posibilele negocieri „din păcate nu este ultimul”.

„În față, toate acestea așteaptă și marile noastre orașe și infrastructura lor, a cărei protecție trebuie să fie asigurată imediat”, a subliniat Zalujnîi.

Rezultatul războiului depinde de capacitatea oamenilor de a-l suporta, nu de numărul de teritorii eliberate sau capturate.

„Războiul de uzură este capacitatea oamenilor de a suporta continuarea acestuia și sprijinul internațional care vizează nu doar acordarea de ajutor, ci și limitarea fizică a Rusiei și formarea mediului de securitate viitor. Este un sistem complex de interacțiune și gestionare a tuturor proceselor din interiorul statului în condiții extrem de dificile. Numai acesta poate arăta rezultatul real și poate contura viitoarea încheiere a războiului. Păcat că analiștii nu văd acest lucru. Totuși, nouă nu ne este mai ușor din această cauză”, a subliniat Zalujnîi.