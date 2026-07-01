Fostul comandant-șef al armatei ucrainene și ambasador în Marea Britanie, Valeri Zalujnîi, a fost chemat la Kiev, unde a fost întrebat dacă va candida la alegerile prezidențiale, dacă acestea ar avea loc în toamnă.

„Un motiv formal pentru convocarea ambasadorului Ucrainei la Londra la Kiev a apărut de la sine, premierul Majestății Sale Keir Starmer tocmai se pregătea să demisioneze, transmite pravda.com.ua.

Marea Britanie este un partener strategic al Ucrainei, de aceea, în prima parte a întâlnirii tete-a-tete de la începutul săptămânii trecute, președintele Zelenski și ambasadorul Zalujnîi au discutat despre situația de la Londra și posibilele consecințe pentru relațiile dintre Ucraina și Regatul Unit.

Potrivit interlocutorilor UP din anturajul ambilor participanți la întâlnire, după aceasta președintele a trecut la subiectul alegerilor prezidențiale.

„Zelenski a spus că situația pe front s-a dezvoltat pozitiv în ultima vreme, societatea rămâne destul de consolidată, iar prin urmare a apărut o fereastră de oportunitate pentru desfășurarea alegerilor. Totuși, sarcina principală este să le organizeze astfel încât țara să nu primească o nouă divizare internă, ceea ce înseamnă, a continuat președintele, că trebuie evitate riscurile care ar rezulta din confruntarea dintre Zelenski și Zalujnîi”, se arată în materialul UP.

Potrivit surselor UP, în cele din urmă președintele i-a adresat fostului comandant suprem o întrebare directă: „Dacă alegerile vor avea loc toamna, veți candida?”

Și, potrivit interlocutorilor UP, a primit un răspuns clar: „Da, o voi face”.

„După această discuție a continuat încă o perioadă, însă Zelenski nici măcar nu i-a propus lui Zalujnîi vreun fel de opțiuni pentru parcursul său profesional ulterior — nu avea sens. Deși, potrivit surselor UP din cercurile de putere, printre propunerile posibile, Administrația Prezidențială era gata să discute nu doar funcții diplomatice, ci practic orice posturi de stat, inclusiv cel de șef al guvernului”, susțin autorii materialului.

La rândul său, Zalujnîi a încercat să-și explice poziția, spunând că nu a urmărit niciodată o carieră politică, dar mulți oameni își pun speranțele în el și nu va putea să le explice de ce ar trebui să le neglijeze încrederea. Președintele și generalul și-au strâns mâinile și s-au despărțit.

În timpul șederii lui Zalujnîi la Kiev, acesta s-a întâlnit și cu secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare Rustem Umerov și cu președintele fracțiunii „Servitorul Poporului” David Arakhamia.

„Ei au reiterat practic aceleași argumente: posibilă divizare a societății, pericolul unei campanii excesiv de conflictuale, riscuri pentru stat. Răspunsul lui Zalujnîi nu s-a schimbat. După aceasta, chiar și cei mai experimentați negociatori de la Administrația Prezidențială au rămas fără argumente. Dar la despărțire i-au cerut totuși lui Zalujnîi: „Frate, gândește-te încă o dată”, se spune în material.

În articol se menționează că după plecarea lui Zalujnîi din Kiev a devenit clar că încercarea de vară a Administrației Prezidențiale de a relansa procesul politic și de a organiza alegeri toamna s-a lovit de un obstacol serios.