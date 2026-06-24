YouTube a soluționat în instanță cazul privind impactul rețelelor sociale asupra sănătății mintale a tinerilor.

Platforma video YouTube, deținută de compania Google, a încheiat un acord amiabil într-un proces intentat de un minor care susținea că platforma i-a afectat sănătatea mintală.

Reglementarea amiabilă a avut loc înaintea unui proces judiciar amplu în California privind rolul rețelelor sociale în criza sănătății mintale a tinerilor, transmite delo.ua.

Condițiile acordului amiabil sunt confidențiale. Procesul a fost intentat împotriva a patru giganți tehnologici: YouTube, Instagram, Snapchat și TikTok. Deoarece YouTube a reglementat pretențiile, celelalte trei companii vor apărea în fața unui juriu, procesul urmând să înceapă pe 27 iulie.

Pârât este un adolescent de 16 ani din Florida, care a început să folosească rețelele sociale la 8 ani. Potrivit materialelor cauzei, acesta a dezvoltat o dependență severă, care i-a afectat somnul și a cauzat depresie și anxietate. Avocații adolescentului au remarcat că decizia YouTube de a reglementa cazul înainte de începerea procesului cu juriu „spune totul de la sine”.

Acest caz face parte dintr-un val uriaș de procese în SUA. În prezent, în instanțele din California sunt peste 3.300 de procese intentate de persoane fizice, iar în instanțele federale sunt încă 2.600 de cazuri din partea părinților, districtelor școlare și municipalităților locale. Toate acuză platformele că au dezvoltat în mod intenționat algoritmi care creează dependență la copii.

Primul precedent: în timpul primului proces de acest fel, finalizat în martie, juriul a găsit companiile vinovate de neglijență. Instanța a obligat Meta să plătească 4,2 milioane de dolari, iar Google - 1,8 milioane de dolari unei tinere afectate.

Procese din partea școlilor: în iunie, un district școlar din Kentucky a obținut o reglementare amiabilă în valoare totală de 27 de milioane de dolari de la cele patru companii.

Procese din partea statelor: în New Mexico, instanța a obligat deja Meta să plătească statului 375 de milioane de dolari pentru ascunderea riscurilor de securitate în Facebook, Instagram și WhatsApp.

Companiile tehnologice resping acuzațiile și susțin că implementează constant noi instrumente de control parental și restricții de vârstă pentru protejarea adolescenților.