Xbox planifică o reducere masivă a personalului.

Potrivit unor surse ale publicației, concedierile vor reprezenta prima etapă majoră a restructurării sub conducerea Ashei Sharma, care a preluat funcția de director general al diviziei de jocuri Microsoft în februarie, scrie bloomberg.com.

Numărul exact al angajaților afectați de reduceri nu a fost încă dezvăluit. Se așteaptă ca procesul să înceapă după încheierea actualului an fiscal Microsoft, la 30 iunie.

Măsurile forțate sunt legate de dificultățile serioase cu care Xbox s-a confruntat în ultimii ani, notează Reuters. Miza companiei pe tehnologiile cloud și dezvoltarea abonamentelor la servicii nu a reușit să compenseze scăderea vânzărilor de console și lipsa lansărilor majore de jocuri. Conform unui e-mail intern al Ashei Sharma, citat de Bloomberg, marja de profitabilitate a diviziei a scăzut până la 3%.