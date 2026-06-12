Xbox planifică o reducere masivă a personalului
Divizia Xbox plănuiește să efectueze în luna iulie reduceri masive de personal, precum și să reducă bugetul pentru marketing și alte departamente.
Potrivit unor surse ale publicației, concedierile vor reprezenta prima etapă majoră a restructurării sub conducerea Ashei Sharma, care a preluat funcția de director general al diviziei de jocuri Microsoft în februarie, scrie bloomberg.com.
Numărul exact al angajaților afectați de reduceri nu a fost încă dezvăluit. Se așteaptă ca procesul să înceapă după încheierea actualului an fiscal Microsoft, la 30 iunie.
Măsurile forțate sunt legate de dificultățile serioase cu care Xbox s-a confruntat în ultimii ani, notează Reuters. Miza companiei pe tehnologiile cloud și dezvoltarea abonamentelor la servicii nu a reușit să compenseze scăderea vânzărilor de console și lipsa lansărilor majore de jocuri. Conform unui e-mail intern al Ashei Sharma, citat de Bloomberg, marja de profitabilitate a diviziei a scăzut până la 3%.