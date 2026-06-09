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reuters
9 Iunie 2026, 23:52
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Wright: Numărul navelor care traversează Strâmtoarea Ormuz a crescut semnificativ

Numărul navelor care traversează Strâmtoarea Ormuz a crescut semnificativ.

Wright: Numărul navelor care traversează Strâmtoarea Ormuz a crescut semnificativ.
Wright: Numărul navelor care traversează Strâmtoarea Ormuz a crescut semnificativ.

Despre aceasta a declarat ministrul energiei al SUA, Chris Wright, în cadrul unui forum energetic, transmite reuters.com.

„Cred că vor fi necesare multe luni pentru a reveni la fluxurile normale de resurse energetice. Și, desigur, din Golful Persic nu este vorba doar despre petrol și gaze naturale. Există un export semnificativ de sulf, heliu, lubrifianți și alte produse critice”, a spus șeful instituției.

La 28 februarie, SUA împreună cu Israelul au început o operațiune militară împotriva Iranului. Ca răspuns, Teheranul a lansat atacuri cu rachete și drone asupra Israelului, bazelor americane și infrastructurii petroliere din Orientul Mijlociu. În plus, Iranul a blocat Strâmtoarea Ormuz, prin care treceau aproximativ 30% din livrările maritime de petrol.

Din 8 aprilie, între SUA și Iran este în vigoare un armistițiu temporar. Părțile poartă negocieri pentru încheierea unui acord care să pună capăt conflictului.

Sursă
reuters
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