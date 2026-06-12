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epravda.com.ua logoepravda
12 Iunie 2026, 22:43
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Wright: Jumătate din transporturile prin Strâmtoarea Ormuz au fost restabilite

Potrivit ministrului energiei al SUA, Chris Wright, prin Strâmtoarea Ormuz trec zilnic aproximativ 7 milioane de barili de petrol și combustibil.

Wright: Jumătate din transporturile prin Strâmtoarea Ormuz au fost restabilite.
Wright: Jumătate din transporturile prin Strâmtoarea Ormuz au fost restabilite.

Aceasta reprezintă aproximativ jumătate din volumele blocate la începutul conflictului cu Iranul.

După luni de război și un armistițiu instabil, SUA și Iran ar putea semna un acord privind reluarea activității Strâmtorii Ormuz în culisele summitului liderilor țărilor „Grupului celor șapte”, care va avea loc săptămâna viitoare, transmite epravda.com.ua.

Un oficial iranian de rang înalt a declarat noaptea trecută că acordul este probabil, au spus un reprezentant al G7 și un diplomat din afara grupului, ambii cerând să le fie păstrate anonimatul în discuțiile privind chestiuni delicate. Anul acesta, summitul G7 va avea loc între 15 și 17 iunie.

Contractele futures internaționale pentru petrol au scăzut cu 5,1%, ajungând la sub 86 de dolari pe baril la Londra.

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