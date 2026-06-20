Emisarul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, a plecat în Elveția pentru a participa la negocieri cu Iranul.

Despre acest lucru a anunțat în noaptea de vineri spre sâmbătă, 20 iunie, portalul american de știri Axios, citând o sursă din SUA. Potrivit acesteia, un alt reprezentant al Casei Albe - ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner - se află deja în Elveția, transmite dw.com.

Axios menționează că pe 19 iunie în Elveția a sosit prim-ministrul Qatarului, șeicul Mohammed ben Abdel Rahman Al Thani - unul dintre mediatorii cheie între SUA și Iran. Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, plănuiește să sosească în Elveția pe 20 iunie, însă planurile pot fi modificate, susține sursa publicației.

Un alt interlocutor al Axios a declarat că Araghchi a spus pe 19 iunie colegilor săi din țările mediatoare în negocierile cu SUA despre „importanța critică” a încetării focului în Liban pentru Iran. Se afirmă că iranienii doresc să vadă un armistițiu durabil în regiune înainte de începerea negocierilor. Prin urmare, încă nu este clar dacă a fost stabilită o dată pentru întâlnirea delegațiilor celor două țări.

Anterior, negocierile dintre SUA și Iran au fost amânate pe 19 iunie

Negocierile dintre reprezentanții Washingtonului și Teheranului trebuiau să aibă loc pe 19 iunie. Era planificată semnarea unui memorandum de înțelegere între cele două țări. Unul dintre punctele principale era încetarea ostilităților pe toată linia frontului, inclusiv în Liban. Documentul prevedea, de asemenea, că de la data semnării începe o perioadă de 60 de zile de negocieri între SUA și Iran, în timpul căreia trebuie să convină varianta finală a acordului de pace.

Totuși, în final documentul a fost semnat la distanță pe 17 iunie, iar întâlnirea din Elveția a fost „amânată”. Axios indică că motivul eșuării negocierilor este continuarea ostilităților în sudul Libanului între Israel și mișcarea radicală șiită libaneză „Hezbollah”, susținută de Iran. Pe 19 iunie mass-media a raportat că părțile au reușit să ajungă la un armistițiu.

Trump a criticat Iranul pentru amânarea negocierilor

Până târziu în seara zilei de 18 iunie, partea elvețiană spera că negocierile dintre SUA și Iran vor avea loc și aștepta să primească reprezentanți nu doar ai celor două state, ci și ai țărilor mediatoare - Qatar și Pakistan. Totuși, atunci vicepreședintele SUA, David James Vance, a refuzat să participe la întâlnire. Dacă va veni în Elveția în weekendul următor, încă nu se știe.

Pe 19 iunie, președintele SUA, Donald Trump, a acuzat practic Iranul de amânarea negocierilor. „Nu noi am mers la întâlnire din disperare, ci Iranul. Pentru ei este sfârșitul! Noi vom decide cum vor decurge aceste 60 de zile (de negocieri - n.r.). Nu vor primi bani, nici măcar zece cenți”, a scris el pe rețeaua socială Truth Social. Probabil este vorba despre un punct din memorandum care, potrivit mass-mediei, prevede alocarea Iranului a 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucția țării dintr-un fond privat de investiții, precum și deblocarea a 24 de miliarde de dolari din activele iraniene.