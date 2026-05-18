Washingtonul consideră noua propunere a Iranului „insuficientă” pentru un acord.

„Iran a prezentat o propunere actualizată pentru încheierea unui acord de încetare a războiului, însă Casa Albă consideră că aceasta nu conține îmbunătățiri semnificative și nu este suficientă pentru un acord”, se menționează într-un comunicat, transmite report.az cu referire la axios.com.

Președintele SUA, Donald Trump, dorește să încheie un acord de încetare a războiului împotriva Iranului, însă este înclinat să reia conflictul din cauza faptului că Teheranul respinge multe dintre cererile sale și refuză să facă concesii semnificative în privința programului său nuclear. Liderul american va organiza mâine o ședință pe probleme de securitate pentru „a discuta opțiunile de acțiuni militare”, notează sursele.

Președintele Iranului, Masud Pezeshkian, a declarat că țara nu intenționează să renunțe la cererile sale pentru soluționarea conflictului. Anterior s-a raportat că Pakistanul a transmis reprezentanților SUA o propunere revizuită a Iranului privind încetarea ostilităților. Noul document conține 14 puncte care pun accent pe încetarea focului și pe măsuri de consolidare a încrederii.