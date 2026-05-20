Von der Leyen îndeamnă la finalizarea creării pieței unice a UE.

„Trebuie să ducem la bun sfârșit ceea ce am început. Suntem obligați să eliminăm barierele care încă există pe piața noastră internă”, a declarat von der Leyen, vorbind în fața deputaților Parlamentului European în cadrul unei sesiuni plenare miercuri, transmite euronews.com.

„Trebuie să facem ca extinderea afacerilor în toată Europa să fie mult mai simplă. Aceasta este o promisiune fundamentală a pieței unice și trebuie să fie îndeplinită”, a subliniat von der Leyen.

Șefa Comisiei Europene a evidențiat în mod special practica așa-numitului „placaj auriu”, când statele UE impun cerințe excesive și inutile peste regulile europene, numind-o unul dintre principalele obstacole în calea creșterii afacerilor în bloc.

Președinta Comisiei Europene a promis, de asemenea, să construiască piața unică de la început pe principiul „digital din start”, indicând inițiativele UE în domeniul semiconductorilor, infrastructurii cloud și dezvoltării inteligenței artificiale.

Vorbind despre agenda climatică, ea a subliniat că atingerea obiectivelor ecologice și a sarcinilor privind crearea unei economii circulare în UE necesită o piață unică care să încurajeze inovațiile curate și să elimine barierele în calea comerțului cu bunuri și servicii cu emisii reduse de carbon.

Von der Leyen a abordat și tema sustenabilității lanțurilor de aprovizionare, menționând că UE promovează noi acorduri comerciale; se așteaptă ca unul dintre acestea cu Mexic să fie semnat chiar săptămâna aceasta.

În încheiere, ea a subliniat că beneficiile pieței unice trebuie să fie resimțite de toate regiunile și de toți cetățenii, avertizând totodată împotriva complacerii.

„Piața unică este una dintre marile povești de succes ale Europei. Dar succesul nu este ceva ce moștenim de la generațiile anterioare. El necesită muncă constantă, viziune și voință politică”, a afirmat ea.