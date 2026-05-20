Von der Leyen: Europa va răspunde la amenințarea dronelor.

Aeroportul din Vilnius a fost închis, iar transportul public a fost suspendat, transmite euronews.com.

Astfel de măsuri serioase au fost luate pentru prima dată de la începutul războiului.

De la începutul lunii, spațiul aerian al țărilor baltice și al Finlandei a fost încălcat de șase ori de drone reale sau presupuse, ceea ce provoacă îngrijorare în toate țările europene.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că „amenințările publice ale Rusiei la adresa statelor baltice sunt absolut inacceptabile. Rusia și Belarus poartă responsabilitatea directă pentru acțiunile dronelor care pun în pericol viața și securitatea oamenilor de pe flancul nostru estic. Europa va răspunde cu unitate și forță”.

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a numit aceste incidente „o provocare coordonată”.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că seria recentă de incidente cu drone este consecința unei invazii „iresponsabile, ilegale și la scară largă” a Rusiei în Ucraina.

O parte dintre dronele care au zburat spre Marea Baltică s-au dovedit a fi ucrainene: se presupune că s-au rătăcit din cauza contramăsurilor electronice sau că au fost preluate complet sub control.