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eurointegration.com.ua logoeurointegration
3 Iulie 2026, 23:31
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Von der Leyen a recunoscut problemele tehnice cu noul sistem de acces în UE

Noul sistem digital de intrare/ieșire în UE se confruntă cu „probleme tehnice”. Despre aceasta a declarat vineri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Von der Leyen a recunoscut problemele tehnice cu noul sistem de acces în UE.
Von der Leyen a recunoscut problemele tehnice cu noul sistem de acces în UE.

„Lucrăm împreună cu statele membre pentru a rezolva aceste probleme tehnice”, a declarat von der Leyen la o conferință de presă în Cork, Irlanda, transmite eurointegration.com.ua.

Sistemul EES a stârnit îngrijorări încă de la implementarea sa treptată anul trecut, însă problemele s-au agravat odată cu creșterea traficului aerian în sezonul turistic de vârf din Europa.

Aeroporturile și companiile aeriene acuză noul sistem de control la frontieră – care solicită călătorilor din țările non-UE să își înregistreze datele biometrice – pentru cozile de ore întregi, întreruperile în funcționare și conexiunile ratate.

„Este nevoie de mult efort pentru a rezolva aceste probleme tehnice împreună cu statele membre”, a subliniat von der Leyen.

Aceste comentarii indică o schimbare de ton din partea Comisiei, care anterior minimaliza impactul defecțiunilor legate de sistemul EES. „În majoritatea aeroporturilor UE, acest impact este într-adevăr limitat”, a declarat miercuri Markus Lammert, purtătorul de cuvânt al Comisiei pentru Afaceri Interne.

Anterior în acest an, Comisia afirma că înregistrarea la intrare sau ieșire durează de obicei aproximativ 70 de secunde.

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