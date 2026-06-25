Volkswagen va vinde fabrica de motoare pentru 7,4 miliarde de euro

Constructorul auto Volkswagen a acceptat să vândă 51% din acțiunile companiei sale Everllence, care produce motoare diesel mari.

Cumpărătorul a devenit compania americană de investiții Bain Capital, iar suma totală a tranzacției va fi de aproximativ 7,4 miliarde de euro.

Despre aceasta informează Delo.ua, citând datele Reuters.

Pentru gigantul auto german, această vânzare a devenit o modalitate de a atrage urgent bani, în contextul unei crize profunde și reduceri serioase în principalul său sector auto. Conform condițiilor tranzacției, Volkswagen va rămâne în următorii ani acționar majoritar al companiei și va păstra 49% din acțiuni.

Compania Everllence, care până în iunie 2025 se numea MAN Energy Solutions, produce motoare masive pentru nave maritime și generatoare mari. Conducerea Volkswagen a subliniat că schimbarea proprietarului va permite diviziei să se dezvolte mai rapid pe piețe noi și promițătoare, în special să furnizeze echipamente energetice pentru centrele de date de inteligență artificială.

Toate fabricile companiei din Germania vor continua să funcționeze garantat cel puțin până la sfârșitul anului 2030 sub noua conducere, iar concedierile forțate ale angajaților în această perioadă sunt complet interzise. Încheierea oficială a acordului și trecerea verificărilor regulatorii sunt planificate până la sfârșitul acestui an.

Căutarea banilor pentru depășirea pierderilor

Directorul general al grupului, Oliver Blume, a subliniat că acest pas va ajuta compania să-și consolideze semnificativ poziția financiară. În prezent, Volkswagen revizuiește activ portofoliul de active pentru a reduce datoriile și a ieși din situația financiară dificilă.

Mai multe fonduri mondiale mari au concurat pentru dreptul de a cumpăra fabrica Everllence. Bain Capital a reușit să depășească concurența, chiar dacă unul dintre fonduri s-a aliat pentru o ofertă comună cu principalii acționari ai Volkswagen — familia Porsche și fondul de stat din Qatar.