Volkswagen va reduce 19.000 de angajați până la sfârșitul anului.

Constructorul auto Volkswagen (VW) plănuiește să reducă până la sfârșitul acestui an 19.000 de angajați, scrie Reuters. Agenția a obținut textul discursului pe care directorul general al companiei, Oliver Blume, urmează să-l susțină la adunarea anuală a acționarilor din 18 iunie, scrie reuters.com.

Reducerile fac parte din planurile ample ale VW de a reduce costurile. În ultimii ani, compania se confruntă cu probleme din cauza încetinirii cererii, dificultăților în vânzarea vehiculelor electrice și intensificării concurenței din partea corporațiilor chineze. Încă din 2024, VW anunța că va fi nevoită să închidă fabrici și să reducă zeci de mii de angajați.

Reducerea personalului, despre care Reuters scrie că urmează să fie anunțată de Blume, face parte din planul de diminuare a numărului de angajați cu 28.000 până în 2030.