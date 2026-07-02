Volkswagen ia în considerare vânzarea Lamborghini și Ducati

Concernul Volkswagen ia în considerare o despărțire parțială sau totală de Lamborghini sau Ducati în cadrul unei restructurări ample menite să reducă cheltuielile.

Conducerea companiei a fost îndemnată să ia în considerare astfel de măsuri de consultanți, raportează Financial Times (FT).

Analiștii intervievați de FT se îndoiesc de realizarea unor astfel de scenarii, indicând profitabilitatea stabilă a acestor branduri. În cadrul concernului situația nu este comentată. Se remarcă faptul că revenirea la discuția despre vânzarea activelor reflectă nivelul de presiune cu care se confruntă cel mai mare producător auto din Europa.

Motivul discuției a fost tranzacția de vânzare a pachetului de control în divizia Everllence (producția de motoare navale), care s-a încheiat mai bine decât se aștepta. Fondurile eliberate, potrivit estimărilor surselor publicației, pot fi rapid anulate de cheltuielile pentru restructurare și investițiile în viitoarele linii de produse.

Ducati a fost deja luată în considerare ca potențială candidată la vânzare cu câțiva ani în urmă, în timp ce Lamborghini este menționată în acest context pentru prima dată: este considerată în mod tradițional unul dintre cele mai profitabile și lichide branduri ale grupului (profitul a fost de aproximativ 888 milioane de dolari în anul precedent).

Controlul asupra activelor italiene Volkswagen l-a obținut prin Audi: Lamborghini a fost achiziționată în 1998 pentru 110 milioane de dolari, iar Ducati în 2012 pentru 909 milioane de dolari. Potrivit estimărilor Bloomberg Intelligence, valoarea actuală a Lamborghini depășește 22 miliarde de dolari.

Anterior s-a raportat că, potrivit directorului general al concernului Volkswagen, Oliver Blume, compania plănuiește să reducă până la 100.000 de angajați și să închidă patru fabrici. Presiunea suplimentară este creată, în special, de concurența tot mai puternică din partea producătorilor chinezi.