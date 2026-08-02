Viteza metroului și a tramvaielor în Budapesta, limitată pentru a economisi energie electrică

Pe liniile de metrou și tramvai din Budapesta va fi introdus un program de circulație, în baza căruia vehiculele vor accelera mai puțin intens.

Despre acest lucru a anunțat primarul Budapestei, Gergő Karácsony, sâmbătă, informează eurointegration.com.ua, citând HVG.

Acest lucru va mări timpul de parcurs cu câteva minute, dar va permite economisirea a 15 megawați-oră de energie pe zi.

Gergő Karácsony a declarat: în plus, pe unele linii, în zilele lucrătoare, în locul troleibuzelor electrice vor circula autobuze diesel moderne, cu climatizare eficientă.

„Sistemul maghiar de alimentare cu energie electrică nu s-a mai confruntat de câteva decenii cu o astfel de provocare, la care va trebui să ne pregătim în zilele următoare. Într-o situație atât de tensionată, orice economie de energie, chiar și cea mai nesemnificativă, este necesară pentru a evita întreruperi mai grave în aprovizionare", a subliniat primarul.

La Budapesta, din cauza situației actuale din domeniul energetic, va fi oprită iluminarea decorativă a clădirii Parlamentului, iar până luni va fi oprită treptat și iluminarea decorativă a clădirilor Castelului Buda.

În cursul zilei de sâmbătă, din cauza nivelului scăzut al apei în Dunăre, a fost necesară oprirea din nou a primului bloc energetic al centralei nucleare „Paks". Sâmbătă dimineața, Peter Magyar a scris pe Facebook că puterea actuală a centralei nucleare "Paks" este de doar 480 megawați, față de 2.000 megawați, în mod obișnuit.

Cu o zi înainte, Magyar a informat că singura centrală nucleară din Ungaria, „Paks", poate opri complet funcționarea tuturor reactoarelor pe 4 sau 5 august, din cauza nivelului scăzut al apei în Dunăre.

Anterior, premierul Ungariei a declarat că țara ar putea face față unei crize energetice. Magyar a îndemnat consumatorii mari, inclusiv producătorii de baterii și de automobile, să reducă voluntar consumul de energie electrică între 17:00 și 22:00, pe durata caniculei.

La 30 iulie, compania energetică maghiară MVM a anunțat că toate unitățile centralei nucleare „Paks" – singura din Ungaria își vor opri activitatea pentru un interval cuprins între 24 și 72 de ore din cauza nivelului record de scăzut al apei în Dunăre. O astfel de decizie a fost luată pentru prima dată în întreaga istorie a acestei centrale.