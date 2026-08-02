Virusul Bourbon, identificat pentru prima dată în New York: Nu există vaccin împotriva lui.

La New York, pentru prima dată, a fost identificat virusul Bourbon, de la care nu există vaccin sau tratament special.

„Virusul Bourbon, transmis prin căpușa stea, poate, în curând, să înceapă să complice diagnosticul, dacă răspândirea lui va crește în această vară și în anii următori”, a declarat centrul, scrie Fox News, citând un studiu al Centrului Medical Stony Brook.

Căpușa „stea” (sau „steaua singuratică”) este o căpușă ixodidă nord-americană, care și-a primit numele datorită petei albe caracteristice în formă de stea de pe spatele femelei.

Primul pacient cu virusul Bourbon a fost înregistrat în 2014, în comitatul Bourbon, statul Kansas. Ulterior, acest pacient a decedat. În plus, din momentul primei identificări, virusul a fost asociat cu cel puțin două cazuri mortale. Totuși, cercetătorii consideră că, probabil, alte cazuri de infectare nu au fost diagnosticate.

Simptomele virusului Bourbon includ febră, oboseală, erupții cutanate, dureri de cap, dureri în corp și greață. Deoarece, până în prezent, virusul nu poate fi diagnosticat clar, medicilor le este dificil să îl identifice.

Stony Brook a subliniat că mulți medici nu sunt, de asemenea, familiarizați cu acest virus, „ceea ce crește probabilitatea unui diagnostic greșit”.

„În New York și în nord-estul SUA sunt foarte multe căpușe stea, populațiile lor sunt foarte dense, iar atunci când o persoană se infectează cu virusul Bourbon, simptomele seamănă cu simptomele altor infecții transmise de căpușe”, a declarat doctor în științe medicale, profesor la Centrul Medical Stony Brook și directorul Clinicii de Boli Transmise de Căpușe, Luis Marcos.

Potrivit acestuia, fără stabilirea cauzei infecției, șansele de a dezvolta centre de diagnostic precise sau metode eficiente de tratament „sunt minime”, astfel încât este necesară extinderea supravegherii epidemiologice și îmbunătățirea metodelor de testare.

Potrivit datelor Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), căpușa stea este răspândită pe scară largă în nord-estul, sudul și Midwestul SUA”. Ei menționează că căpușele „stea” fac parte din „căpușele agresive”.

În același timp, în CDC au indicat că, în pofida gravității virusului Bourbon, „doar puțini înțeapă și transmit bacterii, virusuri și paraziți care provoacă îmbolnăviri la oameni”.