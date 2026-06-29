Villa lui Andrea Bocelli din Italia a fost jefuită: Prejudiciul este estimat la 500.000 de euro.

Hoții au jefuit vila familiei tenorului italian de operă Andrea Bocelli, situată în stațiunea toscană Forte dei Marmi, cauzând un prejudiciu de aproximativ 500.000 de euro.

Jafurile au avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, aproximativ între orele 21:00 și miezul nopții. Infractorii au pătruns în vila cântărețului din zona Vittoria-Apuana, când nu era nimeni acasă: o familie americană care închiriase casa lui Bocelli pentru vacanță a plecat să se distreze, scrie iltirreno.it.

Potrivit carabinierilor, vila nu a fost încuiată corespunzător, iar alarma de securitate a fost dezactivată. Hoții au intrat fără obstacole, au luat toate obiectele de valoare și au dispărut fără să lase urme. Poliția caută infractorii pe înregistrările camerelor de supraveghere stradale.

Au fost furate genți, bani în numerar, bijuterii și ceasuri scumpe. Valoarea bunurilor furate este în curs de stabilire. Estimarea preliminară a pagubelor este de aproximativ 500.000 de euro.

Familia Bocelli deține mai multe vile în Versilia, o parte dintre acestea fiind închiriate turiștilor înstăriți. Il Tirreno menționează că Forte dei Marmi devine adesea ținta infractorilor din cauza turiștilor și a persoanelor bogate care locuiesc aici. Primarul orașului a subliniat că autoritățile au făcut tot posibilul pentru asigurarea securității, au instalat 140 de camere video pe 9 km de străzi, au alocat fonduri pentru achiziționarea altor 26 și au organizat patrularea permanentă cu polițiști și pază privată în mașini.

Andrea Bocelli este un tenor italian de renume mondial, originar din Toscana, care și-a pierdut complet vederea în copilărie. A devenit unul dintre cei mai comerciali artiști de muzică clasică din istorie, lansând peste 15 albume de studio și vânzând peste 90 de milioane de discuri în întreaga lume.