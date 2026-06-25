theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
25 Iunie 2026, 15:52
3 993
Copiază linkul
Link copiat

Vila lui Berlusconi a fost vândută pentru 350 de milioane de euro membrilor familiei regale din Qatar

Reședința din Sardinia a fostului premier italian Silvio Berlusconi, vila Certosa, a fost vândută pentru 350 de milioane de euro familiei regale din Qatar.

Vila lui Berlusconi a fost vândută pentru 350 de milioane de euro membrilor familiei regale din Qatar.
Vila lui Berlusconi a fost vândută pentru 350 de milioane de euro membrilor familiei regale din Qatar.

Tranzacția a devenit una dintre cele mai mari din lume pe piața imobiliară privată. Cumpărătorul a fost fostul premier și fost ministru de externe al Qatarului, Hamad bin Jassim bin Jabr Al Thani, raportează La Repubblica.

Tranzacția pentru vila Certosa a fost încheiată la aproximativ un an după ce moștenitorii lui Silvio Berlusconi, decedat în 2023, au scos-o la vânzare.

Situată pe malul golfului Marinella, vila Certosa a fost reședința de vară neoficială a lui Berlusconi în timpul mandatului său. Acolo au avut loc petreceri „bunga-bunga” cu participarea prostituatelor, inclusiv minore. Aceste petreceri au fost unul dintre motivele procesului judiciar împotriva politicianului.

Vila lui Berlusconi a fost vândută pentru 350 de milioane de euro membrilor familiei regale din Qatar

Vila lui Berlusconi a fost vândută pentru 350 de milioane de euro membrilor familiei regale din Qatar

Vila lui Berlusconi a fost vândută pentru 350 de milioane de euro membrilor familiei regale din Qatar

Vila lui Berlusconi a fost vândută pentru 350 de milioane de euro membrilor familiei regale din Qatar

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici