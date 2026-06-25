Vila lui Berlusconi a fost vândută pentru 350 de milioane de euro membrilor familiei regale din Qatar.

Reședința din Sardinia a fostului premier italian Silvio Berlusconi, vila Certosa, a fost vândută pentru 350 de milioane de euro familiei regale din Qatar.

Tranzacția a devenit una dintre cele mai mari din lume pe piața imobiliară privată. Cumpărătorul a fost fostul premier și fost ministru de externe al Qatarului, Hamad bin Jassim bin Jabr Al Thani, raportează La Repubblica.

Tranzacția pentru vila Certosa a fost încheiată la aproximativ un an după ce moștenitorii lui Silvio Berlusconi, decedat în 2023, au scos-o la vânzare.

Situată pe malul golfului Marinella, vila Certosa a fost reședința de vară neoficială a lui Berlusconi în timpul mandatului său. Acolo au avut loc petreceri „bunga-bunga” cu participarea prostituatelor, inclusiv minore. Aceste petreceri au fost unul dintre motivele procesului judiciar împotriva politicianului.