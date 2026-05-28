theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
28 Mai 2026, 10:58
5 779
Copiază linkul
Link copiat

Vicepremierul Patrușev l-a numit pe Putin „Pal Laich” în cadrul unei întâlniri la Kremlin

Vicepremierul Dmitri Patrușev, responsabil de agricultură și fiul fostului secretar al Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrușev, l-a numit pe Vladimir Putin „Pal Laich” în cadrul unei întâlniri la Kremlin miercuri.

Vicepremierul Patrușev l-a numit pe Putin „Pal Laich” în cadrul unei întâlniri la Kremlin.
Vicepremierul Patrușev l-a numit pe Putin „Pal Laich” în cadrul unei întâlniri la Kremlin.

„Pal Laich, mulțumesc mult, am pregătit prezentarea”, a spus Patrușev, salutându-l pe Putin, care l-a întrebat despre stadiul lucrărilor de semănat. Video-ul întâlnirii a fost publicat de Kremlin. În transcrierea oficială de pe site-ul Kremlinului, Patrușev îl numește pe președinte „Vladimir Vladimirovici”, scrie themoscowtimes.com.

Corespondentul Kremlinului pentru „Kommersant”, Andrei Kolesnikov, a presupus că Patrușev „s-a emoționat”. Ce anume a vrut să spună numindu-l pe Putin „Pal Laich” nu poate explica nici serviciul de presă al Kremlinului, nici vicepremierul însuși, scrie Kolesnikov.

Potrivit Kremlinului, Patrușev și Putin au discutat despre „situația din complexul agroindustrial” și au acordat o atenție deosebită „creșterii calității vieții oamenilor din mediul rural”.

Patrușev, în vârstă de 48 de ani, a devenit vicepremier în 2024, după ce a condus timp de 6 ani Ministerul Agriculturii. Anterior, a condus timp de 8 ani Rosselkhozbank și a ocupat funcția de vicepreședinte senior la VTB. Din 2016 până în 2021, Patrușev a făcut parte din consiliul de administrație al Gazprom.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici