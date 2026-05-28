„Pal Laich, mulțumesc mult, am pregătit prezentarea”, a spus Patrușev, salutându-l pe Putin, care l-a întrebat despre stadiul lucrărilor de semănat. Video-ul întâlnirii a fost publicat de Kremlin. În transcrierea oficială de pe site-ul Kremlinului, Patrușev îl numește pe președinte „Vladimir Vladimirovici”, scrie themoscowtimes.com.

Corespondentul Kremlinului pentru „Kommersant”, Andrei Kolesnikov, a presupus că Patrușev „s-a emoționat”. Ce anume a vrut să spună numindu-l pe Putin „Pal Laich” nu poate explica nici serviciul de presă al Kremlinului, nici vicepremierul însuși, scrie Kolesnikov.

Potrivit Kremlinului, Patrușev și Putin au discutat despre „situația din complexul agroindustrial” și au acordat o atenție deosebită „creșterii calității vieții oamenilor din mediul rural”.

Patrușev, în vârstă de 48 de ani, a devenit vicepremier în 2024, după ce a condus timp de 6 ani Ministerul Agriculturii. Anterior, a condus timp de 8 ani Rosselkhozbank și a ocupat funcția de vicepreședinte senior la VTB. Din 2016 până în 2021, Patrușev a făcut parte din consiliul de administrație al Gazprom.