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2 Iulie 2026, 23:22
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Vaticanul a excomunicat liderii Fraternității Catolice Tradiționaliste Sfântul Pius al X-lea

Cea mai severă sancțiune bisericească a fost aplicată pentru săvârșirea unui „act schismatic” – o acțiune care provoacă o ruptură în cadrul Bisericii.

Vaticanul a excomunicat liderii Fraternității Catolice Tradiționaliste Sfântul Pius al X-lea.
Vaticanul a excomunicat liderii Fraternității Catolice Tradiționaliste Sfântul Pius al X-lea.

Decizia Vaticanului a urmat la doar o zi după ce Fraternitatea a hirotonit pe cont propriu patru noi episcopi în Elveția.

Povestea acestui conflict bisericesc are peste jumătate de secol: pentru membrii Fraternității Sfântului Pius al X-lea, reuniți în jurul arhiepiscopului disident Marcel Lefebvre la mijlocul anilor 1970, reformele Conciliului Vatican II (1962–1965) au mers prea departe. Aceste reforme includeau pași spre ecumenism și dialog interreligios, dar, mai presus de toate, vizau reînnoirea liturghiei catolice. Fraternitatea însă insistă asupra păstrării ritualurilor liturgice în latină. Ritualul lor de hirotonire episcopală include ungerea frunții și a mâinilor cu mir sfințit.

Timp de decenii au existat tentative de apropiere și reconciliere, în special în timpul Papei Benedict al XVI-lea, care a permis din nou folosirea vechiului ritual și a ridicat excomunicarea impusă anterior celor patru episcopi ai Fraternității. Totuși, acest pas a umbrit pontificatul său: cu puțin timp înainte, unul dintre cei patru episcopi negase Holocaustul și existența camerelor de gazare într-un interviu televizat, refuzând ulterior să-și retragă declarațiile. Acest lucru a fost o profundă dezamăgire pentru Benedict, care s-a confruntat cu critici dure în presă din cauza încercării sale de reconciliere.

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