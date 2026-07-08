Varlamov a discutat la Chișinău despre secretele murdare ale elitei de la Kremlin.

„Sobciak este criticată din ambele părți. Atât unii, cât și ceilalți o urăsc”, a spus Ilia Varlamov într-o discuție cu jurnalistul rus Renat Davletgildeev.

Plimbându-se prin Parcul Valea Morilor, doi jurnaliști au discutat despre vedetele showbiz-ului rus.

Videoclipul a fost publicat pe canalul de YouTube al lui Ilia Varlamov.

„Am început cu Ekaterina Mizulina, l-am criticat pe Ivan Urgant pentru tăcerea sa și am aflat o teorie interesantă despre interzicerea cvadroberilor, legată de Alina Kabaeva”, a scris Varlamov în descrierea videoclipului.