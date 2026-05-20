Vânzările de mașini electrice în Europa au crescut cu o treime pe fondul războiului din Iran.

Deși vânzările de automobile complet electrice au crescut cu 30% în toată Europa în 2025, utilizarea mașinilor electrice pe continent rămâne în urma așteptărilor industriei, scrie delo.ua, citând reuters.com.

Anterior, producători auto importanți precum Volkswagen și proprietarul Fiat, Stellantis, au fost nevoiți să înregistreze pierderi de miliarde cauzate de amortizarea activelor din cauza investițiilor prea optimiste în așteptarea cererii.

Totuși, calculele cumpărătorilor s-au schimbat radical după ce prețul internațional al petrolului a depășit 100 de dolari pe baril în urma loviturilor aeriene din februarie ale SUA și Israelului asupra Iranului, care au dus la perturbări în aprovizionarea cu energie.

Schimbarea priorităților cumpărătorilor

Înmatriculările de mașini electrice noi din aprilie, care reflectă pe deplin consecințele războiului din Iran, au crescut cu 34% anual, conform datelor grupului de cercetare New Automotive și grupului industrial E-Mobility Europe.

Datele includ 16 piețe care asigură peste 80% din vânzările din Uniunea Europeană și Asociația Europeană a Liberului Schimb.

Creșteri puternice au fost înregistrate nu doar în Danemarca și Olanda, unde acest tip de transport este deja popular, ci și în Italia, care anterior înregistra ritmuri scăzute de adoptare.

Conducerea companiei britanice Octopus Electric Vehicles a raportat o creștere a cererii pentru mașini electrice noi în aprilie de 95%, iar pentru cele second-hand – de 160%.

Reacția producătorilor auto europeni

Compania franceză Renault a anunțat că în aprilie jumătate din înmatriculările sale în Marea Britanie au fost mașini electrice, iar numărul cererilor corespunzătoare pe site a crescut cu 48% de la începutul conflictului din Iran.

O situație similară este observată și în cadrul grupului Volkswagen. Directorul general al mărcilor Seat și Cupra, Markus Haupt, a declarat că în Germania mașinile electrice au reprezentat aproape 60% din toate comenzile în cadrul cotei anuale stabilite de 25%, astfel că compania ia în considerare revizuirea bugetului de producție pentru a crește numărul de mașini electrice.

Mărcile chineze își întăresc pozițiile

Paralel, se observă o schimbare semnificativă a interesului consumatorilor către mărcile chineze mai accesibile pe platformele online.

Platforma germană Carwow constată că de la începutul războiului ponderea cererilor pentru mașini electrice a crescut de la 40% la 75%, în timp ce interesul pentru mașinile tradiționale pe benzină a scăzut la 16%.

Numărul cererilor pentru modelele mărcii BYD pe această platformă a crescut cu 25.000% în primul trimestru, cererea pentru Leapmotor a crescut cu 436%, iar pentru Xpeng – cu 153%.

La rândul său, marketplace-ul OLX a înregistrat o creștere de 80% a cererilor clienților pentru mașini electrice pe site-ul său francez.

Reprezentanții industriei subliniază că, spre deosebire de crizele de combustibil din anii 1970, când consumatorii reveneau la mașinile convenționale după stabilizarea prețurilor, tranziția actuală către mașinile electrice ar putea deveni un punct de cotitură ireversibil.