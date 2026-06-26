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eurointegration.com.ua logoeurointegration
26 Iunie 2026, 14:55
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Vânzarea și consumul de alcool la Paris au fost restricționate din cauza caniculei extreme

La Paris a fost luată decizia de a limita vânzarea și consumului de alcool în weekendul următor, din cauza caniculei extreme, pentru a reduce riscul accidentelor.

Vânzarea și consumul de alcool la Paris au fost restricționate din cauza caniculei extreme.
Vânzarea și consumul de alcool la Paris au fost restricționate din cauza caniculei extreme.

Despre aceasta informează BFMTV, scrie „Adevărul European”.

Prefectul Poliției Parisului, Patrice For, a anunțat introducerea unei interdicții privind vânzarea și consumul de alcool în spațiile publice din Paris în anumite intervale orare, de vineri până duminică, pentru a reduce riscurile accidentelor cauzate de canicula extremă.

Interdicția de consum a alcoolului va intra în vigoare la prânz, pe 26 iunie, și va dura până la ora 7 dimineața de sâmbătă, iar interdicția de vânzare va fi valabilă de vineri, ora 18:00, până seara de sâmbătă. Totuși, consumul de băuturi alcoolice în baruri și restaurante nu este afectat de această interdicție.

Aceste măsuri vor fi aplicate și sâmbătă și duminică în aceleași intervale orare.

Prefectura a avertizat că consumul de alcool în condiții de caniculă crește riscul de deshidratare și supraîncălzire a organismului.

Prefectul a menționat că serviciile de urgență și spitalele din Paris se confruntă deja cu un aflux crescut de pacienți din cauza efectelor căldurii.

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