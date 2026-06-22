Vânzarea de combustibil va fi suspendată timp de două zile la Sevastopol.

În scopul economisirii, la Sevastopol nu se va comercializa combustibil pe 22 și 23 iunie. Anunțul a fost făcut de guvernatorul orașului, Mihail Razvojaev, pe canalul său de Telegram.

Potrivit acestuia, alimentarea cu combustibil va fi asigurată doar pentru transportul serviciilor speciale care mențin funcționarea orașului Sevastopol, scrie gazeta.ru.

El a adăugat că transportul public va funcționa între orele 5:30 și 21:00, feriboturile nu vor circula pe trasee, doar bărcile pentru pasageri.

Razvojaev a menționat că centrele comerciale, supermarketurile și hipermarketurile vor funcționa între orele 7:00 și 20:00; magazinele mici, chioșcurile și farmaciile își vor continua activitatea după propria discreție; cafenelele și punctele de alimentație publică vor fi deschise între orele 8:00 și 20:00.

De asemenea, în oraș, începând cu 22 iunie și până la o dispoziție specială, au fost anulate toate evenimentele publice în aer liber.

În noaptea de 21 iunie, drone ucrainene au atacat Peninsula Kerci. În urma loviturilor, patru persoane au murit, aproape 30 au fost rănite. Doi copii răniți sunt în stare gravă. Crimeea a rămas parțial fără curent electric, au apărut întreruperi în alimentarea cu apă. Vânzarea de combustibil a fost suspendată.