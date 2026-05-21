theins
21 Mai 2026, 16:18
5 643
Vântul și soarele au depășit pentru prima dată gazul în producția globală de energie electrică

Energia eoliană și solară au produs în aprilie ,pentru prima dată în istorie, mai multă electricitate decât gazul. Despre aceasta relatează centrul analitic britanic Ember.

Potrivit organizației, în aprilie, ponderea energiei eoliene și solare a fost de 22% din producția mondială, comparativ cu 20% pentru gaz. Producția totală a acestor două surse a crescut cu 13% față de anul precedent. Creșteri au fost înregistrate în majoritatea economiilor mari: în Regatul Unit — cu 35%, în Chile — cu 24%, în Australia — cu 17%, în China — cu 14%, în UE — cu 13%, în Brazilia — cu 4%, în SUA — cu 8%, transmite theins.ru, citând reuters.com.

Ember subliniază că este vorba despre o tendință sustenabilă, nu despre un efect temporar cauzat de creșterea prețurilor la combustibilii fosili după conflictul din Iran. Totodată, analiștii recunosc că în prezent generarea din surse regenerabile ajută multe țări afectate de criză să reducă dependența de gazul importat. Analista Ember, Constanța Rangelova, a declarat: „Criza energetică actuală a consolidat suplimentar argumentele economice în favoarea surselor regenerabile în comparație cu gazul importat și a evidențiat urgența politică în ceea ce privește creșterea capacităților acestora”.

Se menționează că aprilie este în mod tradițional o lună puternică pentru energia verde: condițiile de primăvară din emisfera nordică, unde se concentrează majoritatea capacităților solare mondiale, combină o producție eoliană ridicată cu o creștere a producției solare. Analiza se bazează pe date din 36 de țări. Pentru statele care nu au publicat încă statistica pe aprilie, au fost aplicate estimări conservatoare.

Sursă
theins.ru logotheins
