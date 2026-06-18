Vance: SUA au ridicat blocada maritimă a Iranului.

Primele petroliere au trecut prin Strâmtoarea Ormuz în noaptea de 18 iunie, a declarat vicepreședintele SUA, Jay Dee Vance.

Acest lucru s-a întâmplat la câteva ore după ce SUA au semnat un acord de pace cu Iranul, transmite meduza.io.

„În timpul nopții, prin Strâmtoarea Ormuz au trecut aproximativ 12,5 milioane de barili de petrol”, a declarat Vance. Potrivit acestuia, este cel mai ridicat nivel de la începutul războiului dintre SUA și Iran.

În același timp, prețurile petrolului au scăzut la nivelul de dinaintea războiului. Prețurile futures pentru petrolul Brent au scăzut sub 78 de dolari pe baril, cel mai scăzut nivel de la începutul războiului, pe 28 februarie, scrie Reuters.

Comandamentul Central al SUA a anunțat totodată că a ridicat blocada porturilor iraniene.

Strâmtoarea Ormuz este vitală pentru comerțul mondial. Până la război, prin ea trecea o cincime din livrările mondiale de petrol. În contextul conflictului, prețurile petrolului Brent au urcat până la 120 de dolari pe baril.