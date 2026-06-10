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10 Iunie 2026, 08:52
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Vance: Încheierea unui acord între SUA și Iran va dura zile sau luni

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că Washingtonul și Teheranul ar putea încheia un acord chiar săptămâna viitoare. Totodată, el nu a exclus posibilitatea ca procesul să se prelungească pe luni.

Vance: Încheierea unui acord între SUA și Iran va dura zile sau luni.
Vance: Încheierea unui acord între SUA și Iran va dura zile sau luni.

„Cred că săptămâna viitoare am putea avea un acord. Sau poate ne despart luni de zile de un acord. Mai este încă de lucru, iar exact asta facem acum”, a declarat Vance pentru postul de televiziune CBS News.

Pe 29 mai, JD Vance a spus că SUA și Iran sunt aproape de încheierea unui acord. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, declara încă de la începutul lunii aprilie că oferă Iranului 48 de ore pentru semnarea acordului.

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