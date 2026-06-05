Vacanțele în Grecia, Muntenegru și Croația s-au scumpit din cauza noilor taxe și costurilor ascunse.

Pe lângă costurile de cazare și transport, turiștii trebuie să ia în calcul și taxele turistice, ecologice și alte plăți obligatorii, care pot majora bugetul unei vacanțe de familie cu peste 100 de euro, transmite capital.ro.

În Grecia se aplică așa-numita „taxă pentru reziliența la criza climatică”, achitată separat de costul cazării. Pentru hotelurile de trei stele, aceasta variază între 1,5 și 3 euro pe cameră pe noapte. În hotelurile de patru și cinci stele, suma ajunge la 7–10 euro pe zi, astfel că pentru un sejur de zece zile turiștii pot plăti suplimentar până la 100 de euro.

În același timp, au crescut și prețurile pentru serviciile de plajă. După introducerea limitărilor privind numărul de șezlonguri și umbrele, costul unui set format din două șezlonguri și o umbrelă pe stațiuni populare precum Halkidiki și Thasos ajunge la 20–30 de euro pe zi.

În Muntenegru există, de asemenea, o taxă de stațiune obligatorie. În orașe precum Budva și Kotor aceasta este de aproximativ 1,5 euro pe zi pentru fiecare turist. Pentru o familie de patru persoane, pe durata a zece zile, suma poate depăși 60 de euro.

O altă cheltuială suplimentară este parcarea. În stațiunile populare din Muntenegru, precum Budva și Herceg Novi, parcarea lângă plaje costă între 1,5 și 3 euro pe oră, iar tariful zilnic poate ajunge la 20 de euro.

În Croația, parcarea este și mai scumpă. În unele zone din Istria și Dalmația, costul poate ajunge la 5 euro pe oră, ceea ce o face una dintre cele mai semnificative cheltuieli pentru turiștii care călătoresc cu mașina.

Experții avertizează și asupra comisioanelor bancare la retragerile de numerar în străinătate. Multe bănci percep o taxă fixă de 3–5 euro pentru fiecare operațiune, precum și un procent suplimentar din suma retrasă. De asemenea, pot apărea pierderi din cauza conversiei valutare nefavorabile la bancomatele din zonele turistice.

Specialiștii recomandă să fie luate în calcul din timp toate taxele locale la planificarea bugetului de vacanță, să existe numerar pentru achitarea plăților obligatorii și să fie verificate atent condițiile operațiunilor bancare în străinătate. Potrivit estimărilor experților, cheltuielile suplimentare totale ale unei familii pe durata vacanței pot depăși cu ușurință 100 de euro.