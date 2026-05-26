Vacanța în Bulgaria s-a dovedit a fi una dintre cele mai ieftine din Europa: Prânzul – 10 euro, iar berea – 2 euro.

Potrivit platformei britanice Travel Supermarket, regiunea Burgas a fost recunoscută drept cea mai ieftină destinație pentru vacanțe all inclusive, depășind chiar Tunisia, care anterior conducea clasamentul, informează libertatea.ro.

Principalul avantaj al Bulgariei sunt prețurile scăzute atât pentru pachetele turistice, cât și pentru cheltuielile zilnice. În anumite perioade, o săptămână de vacanță all inclusive în stațiunea Sunny Beach poate fi găsită pentru aproximativ 290 de euro de persoană. Totuși, în iulie și în timpul vacanțelor școlare, costul crește semnificativ — prețul mediu al unui sejur ajunge la circa 610 euro.

Turiștii sunt atrași nu doar de hotelurile ieftine, ci și de prețurile accesibile la mâncare și divertisment. Astfel, o sticlă de apă în Bulgaria costă în jur de 1,10 euro, un cappuccino aproximativ 2,20 euro, iar o cupă de înghețată în jur de 1,40 euro.

Bere locală la draft poate fi cumpărată pentru aproximativ 2–2,25 euro, iar o masă completă într-un restaurant ieftin costă în medie 10 euro. Cina pentru două persoane într-un restaurant de nivel mediu costă în jur de 41 de euro, mult mai ieftin decât în stațiunile populare din Grecia, Spania sau Turcia.

Stațiunea Sunny Beach este deosebit de populară — cea mai mare stațiune de pe litoralul bulgar al Mării Negre, cu plaje nisipoase de aproape opt kilometri și o gamă largă de hoteluri. Tot mai mulți turiști aleg și orașele istorice Sozopol și Nesebar, cunoscute pentru arhitectura veche și atmosfera lor.

Experții subliniază că Bulgaria traversează un adevărat boom turistic datorită combinației dintre prețurile mici, plaje, infrastructura dezvoltată și sistemul all inclusive. În același timp, specialiștii avertizează că în sezonul de vârf prețurile la cazare și servicii pe litoral pot fi mai mari, în special în hotelurile populare de pe prima linie.