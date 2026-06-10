Uzina VNIIR-Progress din orașul Ceboksarî a luat foc în urma unui atac cu rachete.

Ceboksarî a fost atacat cu rachete miercuri dimineață, 10 iunie. Despre acest lucru a anunțat pe canalul său de Telegram șeful Ciuvașiei, Oleg Nikolaev. „În prezent se clarifică numărul persoanelor afectate, precum și al obiectelor de infrastructură avariate”, a scris Nikolaev. Ce obiecte de infrastructură au fost ținta loviturii nu a fost precizat, transmite dw.com.

Primarul din Ceboksarî, Stanislav Trofimov, a scris în jurul orei 7:20 că în oraș persistă pericolul rachetelor, iar serviciile de urgență continuă să lucreze, aflându-se în stare de alertă sporită.

Între timp, mai multe canale Telegram, citând martori oculari și analize OSINT, transmit că ținta loviturii a fost întreprinderea de apărare „VNIIR-Progress”. Pe fotografiile și videoclipurile publicate de canalele Telegram Astra, „Canalul TV Dojd”, „Ciuvașia Furioasă” și cel ucrainean Exilenova+, se vede cum deasupra „VNIIR-Progres” se ridică un nor de fum negru.

Ceboksarî se află la aproximativ 1.000 de kilometri de granița cu Ucraina. Având în vedere acest lucru, publicația online „Glavred” presupune că lovitura a fost dată cu rachete „Flamingo”. Despre utilizarea acestor rachete scriu și canalele de Telegram ucrainene. După cum amintește Astra, această fabrică a mai fost atacată anterior de Forțele Armate ale Ucrainei pe 5 mai.

Ce produce fabrica „VNIIR-Progress”

Pe site-ul companiei „ABS Electro”, căreia îi aparține „VNIIR-Progress”, este indicat că aceasta se ocupă cu dezvoltarea și producția de complexe hardware-software și sisteme de automatizare a controlului, inclusiv în domeniul sistemelor globale de navigație prin satelit, precum și a bazei de componente electronice, module electronice, produse electrotehnice și produse radioelectronice.

Potrivit mass-media, „VNIIR-Progress” produce electronice militare și speciale: module de navigație protejate împotriva interferențelor și rețele de antene (în special sistemele „Cometa”), blocuri pentru rachete de croazieră și balistice.

„VNIIR-Progress” „se ocupă cu producția de receptoare GNSS satelitare și antene pentru sistemele Glonass, GPS și Galileo, module de tip „Cometa”, care sunt utilizate în drone kamikaze de tip Shahed, precum și în rachetele complexelor „Iskander-M”, „Kalibr” și modulele UMPK pentru bombe aeriene”, notează Astra, citând Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.