Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a declarat liderilor UE că a venit momentul să se pregătească și să discute un mandat al Uniunii Europene pentru negocieri cu Rusia privind Ucraina.

Acest lucru are loc pe fondul criticilor față de contactele controversate ale lui Antonio Costa cu Kremlinul.

Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a declarat joi, în cadrul unei ședințe închise cu liderii UE, că acum este momentul să ne pregătim și să ne gândim la acordarea unui mandat pentru negocieri cu Rusia, transmite euronews.com.

Președinta Comisiei Europene a spus că UE ar trebui să înceapă să discute un mandat pentru negocieri de pace privind Ucraina, subliniind totodată că inițiativa în procesul diplomatic trebuie să rămână la Kiev, confirmă Euronews.

De asemenea, ea le-a spus liderilor că sancțiunile funcționează, făcând referire la o serie de indicatori economici care arată că economia rusă este în declin, iar inflația accelerează.

Von der Leyen a mai spus că, în opinia sa, cursul războiului se schimbă în favoarea Ucrainei, subliniind că schimbarea dinamicii pe câmpul de luptă este impresionantă.

Aceste declarații au fost făcute în cadrul unei întâlniri închise a liderilor UE, la care a participat președintele Consiliului European Antonio Costa, care coordonează pozițiile celor 27 de state membre.

La începutul săptămânii s-a aflat că Costa a însărcinat șeful aparatului său să deschidă un canal diplomatic cu Kremlinul, contactând unul dintre asistenții apropiați ai președintelui rus Vladimir Putin, cel mai probabil pe Yuri Ușakov.

Președinta Comisiei Europene a fost informată în prealabil de Costa înainte de efectuarea apelului. Totuși, consultările au avut loc doar cu un cerc restrâns de lideri, astfel că mulți au rămas în necunoștință de cauză și au aflat despre aceasta din rapoartele mass-media miercuri.

Acest pas a stârnit controverse când cei 27 de lideri s-au reunit la Bruxelles: mai multe state, în special din flancul estic, au insistat că acum nu este deloc momentul să se gândească la orice fel de interacțiune cu Moscova, iar UE, dimpotrivă, trebuie să intensifice sancțiunile pentru a-l forța pe Putin să facă concesii reale.

Răspunzând la o întrebare în cadrul unei conferințe de presă vineri, von der Leyen a declarat: „Continentul nostru este în pericol și tocmai de aceea Europa trebuie să devină unul dintre arhitecții unei păci juste și durabile”.

„Mai devreme sau mai târziu Rusia va trebui să se așeze la masa negocierilor, în special sub presiunea sancțiunilor noastre”, a adăugat ea. „Și când va veni acest moment, vom avea nevoie de un mesaj european unitar pentru președintele Putin”.

La această întâlnire de nivel înalt, Costa a subliniat că nu a început negocieri formale, ci doar a deschis un canal diplomatic, acționând în cadrul structurii instituționale a UE.

Potrivit informațiilor, mai mulți lideri au indicat că Costa are mandat în chestiuni legate de sancțiuni, extindere și active înghețate, însă problemele garanțiilor de securitate țin de competența statelor membre individuale. Prin urmare, în fruntea unor astfel de negocieri ar trebui să stea o „coaliție a hotărâților”, condusă de Franța și Regatul Unit.

Costa a adăugat că niciun reprezentant al UE nu poate negocia teritorii în numele Ucrainei. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Kievul nu intenționează să renunțe la teritoriile pe care le controlează. Totodată, el îndeamnă liderii să fie pregătiți pentru posibile negocieri cu Putin și insistă ca UE să stea la masa negocierilor împreună cu Ucraina.

Cu toate acestea, în timpul discuțiilor de joi, Zelenski a repetat că singura modalitate de a încheia războiul este să slăbească Rusia, adăugând că simpla încetare a focului fără garanții de securitate pentru Ucraina nu va fi suficientă.

El a mai spus că ideea unui negociator din partea UE rămâne ipotetică până când Rusia nu va arăta disponibilitatea de a se așeza la masa negocierilor, iar, potrivit lui Zelenski, Putin nu este pregătit pentru aceasta.