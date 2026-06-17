Ursula von der Leyen nu va candida pentru un al treilea mandat.

Potrivit publicației Politico, „mâna dreaptă” a Ursulei von der Leyen, șeful cabinetului său, Bjoern Seibert, a declarat la o cină privată cu înalți oficiali că președintele Comisiei Europene nu va solicita prelungirea mandatului.

Despre acest lucru a anunțat Politico, citând două surse.

Sursele au menționat că o astfel de declarație a fost făcută pentru a risipi temerile privind planurile de a centraliza puterea în mâinile șefei Comisiei Europene în cadrul restructurării departamentelor instituției. Potrivit mass-media, șefa CE ar fi putut fi inițiatoarea reformei Serviciului de Acțiune Externă discutate în UE, condus de Kaja Kallas.

„Ursula von der Leyen este complet concentrată pe mandatul actual și pe problemele cheie cu care se confruntă Europa astăzi. Aceasta include summitul G7 și reuniunea Consiliului European din această săptămână”, a răspuns un reprezentant al CE la întrebarea Politico privind planurile Ursulei von der Leyen de a candida pentru un al treilea mandat.

Ursula von der Leyen a preluat funcția de președintă a Comisiei Europene în 2019, devenind prima femeie din istoria Uniunii Europene care ocupă această poziție. În 2024, ea a fost realesă pentru un nou mandat de cinci ani. Una dintre prioritățile șefei CE pentru mandatul până în 2029 este consolidarea capacității de apărare a UE, creșterea cheltuielilor pentru aceste scopuri și dezvoltarea potențialului militar.