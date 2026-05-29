Ursula von der Leyen: Incidentul din România marchează o nouă linie roșie trecută de Rusia.

Despre aceasta a scris ea pe 29 mai pe rețeaua socială X, informează eurointegration.com.ua.

Von der Leyen a declarat „solidaritate deplină cu România și poporul său”.

„Războiul de agresiune al Rusiei a trecut încă o linie roșie. O dronă rusă a pătruns pe teritoriul României și a lovit o zonă dens populată, cauzând victime civile. Pe teritoriul UE”, a scris von der Leyen.

UE va continua să întărească securitatea și potențialul de descurajare, în special la granița de est, și va spori presiunea asupra Rusiei, a subliniat șefa CE.

De asemenea, la eveniment a reacționat președintele Consiliului European, Antonio Costa. Și el a exprimat solidaritate deplină și sprijin pentru România.

„Escaladarea acțiunilor Rusiei pe teritoriul UE este iresponsabilă și nechibzuită. Condamn ferm această încălcare a spațiului aerian al României și a dreptului internațional. UE s-a unit în eforturile sale de a spori presiunea asupra Rusiei prin sancțiuni și consolidarea potențialului de apărare, în special de-a lungul graniței noastre de est”, a scris președintele Consiliului European pe rețeaua socială X.

În noaptea de 29 mai, în timpul atacului rus asupra Ucrainei, o dronă s-a prăbușit într-o clădire cu 10 etaje din orașul Galați, România, două persoane au fost spitalizate, iar 70 evacuate. A fost o dronă rusă de tip „Geran-2”.

Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, a declarat că prăbușirea dronei rusești pe o clădire rezidențială din Galați corespunde criteriilor care justifică aplicarea articolului 4 al NATO privind consultările cu aliații.

Autoritățile din România au explicat că lipsa timpului și restricțiile în care este nevoită să acționeze armata au fost cauza pentru care drona rusă nu a fost doborâtă în Galați.