Urme de pesticide, găsite în fiecare a cincea ceașcă de cafea.

ONG-ul internațional Coffee Watch a publicat raportul „Otravă în cafeaua ta”, în care susține că industria mondială a cafelei depinde de substanțe chimice periculoase ce afectează consumatorii, lucrătorii și ecosistemele.

În fiecare zi, în lume se consumă până la 2,2 miliarde de cești de cafea. Potrivit organizației, urme de pesticide au fost găsite în fiecare a cincea ceașcă. Cafeaua a devenit una dintre culturile cele mai încărcate cu pesticide — necesită mai multe substanțe chimice pe hectar decât porumbul sau soia. Multe dintre aceste substanțe sunt interzise în țările consumatoare, dar continuă să fie exportate în țările producătoare și apoi revin pe piețe sub formă de reziduuri în boabe, scrie rfi.fr.

„Acesta este un exemplu clasic de nedreptate ecologică”, a declarat fondatoarea Coffee Watch, Ethel Igonne. „Țările bogate interzic substanțele chimice, dar permit exportul lor în țările mai sărace, unde fermierii sunt cei mai puțin protejați. Apoi, autoritățile permit revenirea boabelor contaminate cu pesticide interzise.”

Dintre substanțele menționate în raport se numără clorpirifosul (interzis în UE din 2020), imidaclopridul (periculos pentru albine) și glifosatul (probabil cancerigen pentru om). În Brazilia, în 2015, pe plantațiile de cafea au fost folosiți 19,8 milioane de litri de pesticide. În Vietnam, utilizarea pesticidelor a crescut de 3–5 ori în 25 de ani.

Coffee Watch atrage atenția asupra controlului insuficient: în 2022, autoritățile UE au verificat doar 44 de probe de cafea verde, iar 23% dintre acestea conțineau pesticide interzise în UE. Pentru comparație, au fost verificate aproximativ 27.000 de probe de legume. Conținutul de pesticide interzise în cafea a crescut de zece ori între 2011 și 2022.

Cea mai mare amenințare o reprezintă fermierii și lucrătorii de pe plantații. În Republica Dominicană, 87% dintre producătorii chestionați nu folosesc măști sau mănuși la pulverizarea pesticidelor. În India, două treimi dintre lucrători nu folosesc niciun echipament de protecție. Autorii raportului leagă expunerea la pesticide de cancer, infertilitate, boala Parkinson și tulburări de dezvoltare a sistemului nervos, în special la copii.

„Este vorba despre consecințe grave și deloc inofensive”, a subliniat Ethel Igonhe.