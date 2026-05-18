Point.md logo
18 Mai 2026, 16:13
Uniunea Europeană va cere companiilor să reducă achizițiile de componente chinezești

Autoritățile Uniunii Europene au elaborat noi reguli conform cărora companiile europene vor trebui să achiziționeze componente critice de la cel puțin trei furnizori diferiți din țări diferite.

Uniunea Europeană va cere companiile să reducă achizițiile de componente chinezești.

Elaborarea acestor reguli se află în prezent într-o fază incipientă, însă proiectul va fi prezentat Comisiei Europene pe 29 mai, scrie Financial Times (FT), citând surse. Potrivit interlocutorilor publicației, scopul acestor reguli este reducerea dependenței companiilor locale de livrările din China.

Conform FT, noile reguli vor afecta mai multe sectoare. Printre ele se numără industria chimică și producția de echipamente industriale. Comisarul european pentru comerț și securitate economică, Maroš Šefčovič, intenționează să majoreze taxele vamale pentru companiile chineze din aceste domenii, susțin sursele publicației.

Interlocutorii FT subliniază că regulile au fost elaborate ca răspuns la introducerea de către RPC a unor restricții privind exportul anumitor tehnologii. „În multe domenii, depindem treptat tot mai mult de exporturile din China. Dependența are un cost, de aceea trebuie să intensificăm eforturile de diversificare”, citează publicația un oficial al Comisiei Europene.

