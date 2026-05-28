Uniunea Europeană nu va desemna deocamdată un negociator cu Putin.

Oficialii europeni au declarat pentru agenția dpa că UE dorește mai întâi să elaboreze o strategie și să înțeleagă despre ce anume să discute cu Rusia.

Uniunea Europeană a decis să nu numească deocamdată un reprezentant pentru posibilele negocieri privind încheierea războiului din Ucraina. Anunțul a fost făcut joi, 28 mai, de agenția dpa, citând oficiali de rang înalt ai UE, scrie dw.com.

Potrivit acestora, numirea unui negociator concret este considerată în prezent inoportună atât de către Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, cât și de principalele țări ale Uniunii Europene, inclusiv Germania. „Trebuie să ne punem de acord (pentru început - Red.) despre ce anume vrem să discutăm cu Rusia”, a explicat pentru agenție unul dintre oficialii UE.

Rusia va primi un nou pachet de sancțiuni

La Bruxelles se consideră că presiunea sancțiunilor va ajuta la aducerea președintelui rus Vladimir Putin la masa negocierilor. Potrivit informațiilor dpa, Comisia Europeană și Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) vor prezenta pe 28 mai proiectul celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei în cadrul unor consultări închise. Se așteaptă ca acesta să vizeze sectorul financiar și furnizorii industriei de apărare rusești.

Candidați din partea UE pentru negocieri cu Kremlinul

În Uniunea Europeană și în statele europene s-a discutat intens în ultima vreme dacă UE ar trebui să numească un reprezentant special pentru posibilele negocieri cu Rusia. Printre candidații pentru acest rol au fost menționați fostul președinte al Băncii Centrale Europene (BCE), Mario Draghi, fosta cancelar german Angela Merkel, precum și președintele Finlandei, Sauli Niinistö.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat anterior că ar prefera ca negociator din partea UE să fie fostul cancelar german Gerhard Schröder. Totuși, atât guvernul actual al Germaniei, cât și reprezentanții UE au exclus politicianul în vârstă de 82 de ani, considerat apropiat de Putin, din lista candidaților posibili. „Noi, europenii, decidem singuri cine vorbește în numele nostru. Nimeni altcineva”, a declarat cancelarul german Friedrich Merz.