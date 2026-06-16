UNICEF: Criza climatică a pus în pericol viitorul a un miliard de copii.

Practic, fiecare copil din lume este expus amenințărilor climatice care pun în pericol sănătatea și dezvoltarea sa, arată un nou raport UNICEF.

„Viața copiilor continuă să fie afectată de valurile de căldură, incendiile de pădure, seceta și inundațiile”, a declarat directoarea executivă UNICEF, Catherine Russell, transmite euronews.com.

„Jumătate dintre copiii de pe planetă trăiesc astăzi cu cel puțin trei amenințări climatice suprapuse, care le afectează viața de zi cu zi.”

Raportul menționează că impactul asupra sănătății fizice și mentale a copiilor, bunăstării lor, precum și accesului la educație și protecție este uriaș, dar până acum a fost dificil de evaluat.

„Consolidând sistemele de sănătate și educație și îmbunătățind infrastructura ținând cont de nevoile copiilor, îi protejăm de amenințările climatice actuale și asigurăm un viitor sigur pentru ei”, a spus Russell, îndemnând la investiții mai active în servicii durabile.

Copiii suferă disproporționat din cauza pericolelor climatice. Organismul lor este încă în dezvoltare, motiv pentru care sunt mai vulnerabili la stres fizic și psihologic.

Deși o parte din această vulnerabilitate este inevitabilă, raportul subliniază că autoritățile pot crește accesibilitatea și reziliența serviciilor sociale de care copiii depind cel mai mult.

În toate țările lumii, temperaturile cresc, iar fenomenele meteorologice extreme devin tot mai frecvente.

Potrivit estimărilor UNICEF, aproape fiecare copil este vulnerabil la amenințările climatice pentru sănătate, care se manifestă adesea printr-un efect în lanț al consecințelor:

Secetele severe pot distruge recoltele și pot agrava insecuritatea alimentară, afectând creșterea și dezvoltarea copiilor.

Vegetația uscată rămasă după secetă poate alimenta incendiile de pădure, care, la rândul lor, degradează calitatea aerului și fac zonele mai vulnerabile la inundații bruște mai târziu în an. Aceste inundații contribuie apoi la răspândirea bolilor transmise prin apă.

La nivel mondial, se estimează că peste 360 de milioane de copii sunt expuși riscului de inundații. Aceasta poate duce la înecuri, traumatisme și creșterea numărului de boli infecțioase, inclusiv boli transmise de insecte, cum ar fi malaria, și infecții de origine hidrică, precum holera.

În locuințele afectate de inundații apare mai frecvent mucegaiul, care poate provoca boli respiratorii, a avertizat agenția ONU.

Defecțiunile sistemelor de alimentare cu apă, salubritate și igienă pot provoca boli grave, cum ar fi diareea, care rămâne una dintre principalele cauze de deces în rândul copiilor mici la nivel mondial.

Peste 1,5 miliarde de copii se confruntă cu valuri de căldură frecvente și intense. Comparativ cu adulții, copiii sunt mai vulnerabili atât la efectele pe termen scurt, cât și la cele pe termen lung ale stresului termic. Ei transpiră mai puțin raportat la kilogramul de greutate corporală și au un metabolism mai ridicat, ceea ce face ca organismul lor să se supraîncălzească mai rapid în perioadele cu temperaturi extrem de ridicate.

Expunerea puternică la căldură crește, de asemenea, riscul nașterilor premature, anomaliilor congenitale și complicațiilor la femeile însărcinate, cum ar fi diabetul gestațional și tulburările hipertensive.

Aproape toți copiii - 2,3 miliarde - trăiesc în zone cu calitate nesănătoasă a aerului, se arată în raport. Poluarea aerului devine unul dintre cei mai mari factori de risc ecologic pentru sănătate.

Pentru că plămânii, căile respiratorii și sistemul imunitar al copiilor continuă să se dezvolte până la vârsta adultă timpurie, ei sunt deosebit de vulnerabili la efectele nocive ale aerului poluat.

Creșterea amenințării schimbărilor climatice pentru sănătatea globală se manifestă prin creșterea prevalenței și schimbarea geografiei bolilor sensibile la climă, a avertizat agenția ONU.

Copiii din întreaga lume se confruntă tot mai des cu boli precum malaria, dengue și febra West Nile.

Raportul menționează că 1 miliard de copii sunt expuși riscului de a contracta malaria, care poate duce la deces și la tulburări neurologice pe termen lung ce afectează dezvoltarea copiilor, învățarea și performanța școlară. Tinerii sunt, de asemenea, deosebit de vulnerabili la anemia severă asociată acestei boli, care este una dintre principalele cauze de mortalitate.