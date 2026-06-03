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unian.net logounian
3 Iunie 2026, 09:59
5 169
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Ungaria nu va mai bloca cererea Ucrainei de aderare la UE

Ungaria a dat de înțeles că nu se va opune cererii Ucrainei de aderare la Uniunea Europeană. Despre aceasta informează Politico, citând patru diplomați.

Ungaria nu va mai bloca cererea Ucrainei de aderare la UE.
Ungaria nu va mai bloca cererea Ucrainei de aderare la UE.

Un diplomat a declarat că ambasadorii UE vor formula în mod definitiv poziția lor privind deschiderea primului cluster pentru Ucraina și Moldova până la sfârșitul acestei săptămâni, după ce Ucraina va prezenta planurile sale de reforme interne și va rezolva problema minorităților naționale. Potrivit interlocutorilor publicației, deschiderea primului cluster de negocieri este planificată preliminar pentru conferința interguvernamentală de la Luxemburg din 15 iunie, scrie unian.net.

Un oficial maghiar a menționat că nu a fost luată nicio decizie privind deschiderea clusterelor de negocieri pentru Ucraina.

„Negocierile continuă. Nu s-a ajuns la niciun acord”, a declarat el.

Un diplomat a informat jurnaliștii că, în cadrul întâlnirii din 1 iunie, partea ucraineană a asigurat partenerii europeni că poate rezolva în curând majoritatea problemelor prezentate în planul în 11 puncte, inițial pregătit sub guvernul fostului premier maghiar Viktor Orban. Nu toate cerințele Ungariei pot fi satisfăcute imediat, dar diplomatul a adăugat că aprobarea Budapestei nu depinde de adoptarea unei noi legislații în Ucraina.

Interlocutorii publicației au spus că noul guvern al Ungariei este pregătit să ridice veto-ul după o întâlnire între experții ucraineni și maghiari pe tema drepturilor maghiarilor care trăiesc în Ucraina.

O sursă a remarcat că negocierile privind aderarea Ucrainei la UE s-au intensificat după ce premierul Ungariei, Peter Magyar, a vizitat Bruxelles-ul și s-a întâlnit cu înalți oficiali ai Uniunii Europene pentru a discuta cum să deblocheze 16,4 miliarde de euro din fondurile UE înghețate.

Publicația a amintit că deschiderea clusterelor de negocieri necesită aprobarea unanimă a tuturor celor 27 de state membre UE. Orice țară poate bloca procesul în orice etapă, exprimându-și opoziția.

Sursă
unian.net logounian
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