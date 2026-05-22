meduza.io
22 Mai 2026, 23:50
955
Ungaria a renunțat la ideea de a se retrage din Curtea Penală Internațională

Guvernul Ungariei a retras cererea de retragere din Curtea Penală Internațională, a anunțat premierul țării, Péter Magyar.

Ungaria s-a răzgândit și nu va mai părăsi Curtea Penală Internațională.
Ungaria s-a răzgândit și nu va mai părăsi Curtea Penală Internațională.

De asemenea, a anunțat că Ungaria interzice importul de produse agricole din Ucraina, transmite meduza.io.

Interdicția privind importul de produse agricole din Ucraina a fost introdusă de guvernul lui Viktor Orban în cadrul unui pachet de măsuri excepționale în aprilie 2023. Aceasta a încetat să mai fie valabilă la 14 mai 2026 din cauza unei erori procedurale legate de schimbarea guvernului țării, explică Euractiv. Ministrul Agriculturii din Ungaria, Sabolc Bona, a declarat pe 21 mai că autoritățile nu vor permite ca importurile ucrainene să „amenințe existența” fermierilor locali.

În aprilie 2025, autoritățile din Ungaria au anunțat că încep procesul de retragere din jurisdicția Curții Penale Internaționale. Adunarea Națională (parlamentul) a Ungariei a aprobat această decizie. Despre planurile de a se retrage din această instanță, autoritățile ungare au anunțat în ziua în care în țară a sosit premierul Israelului, Benjamin Netanyahu. În ciuda mandatului internațional de arestare, Netanyahu nu a fost reținut.

meduza.io
