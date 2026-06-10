Una dintre țările UE a blocat planurile Bulgariei de a emite o monedă de 2 euro.

Despre aceasta scrie „Adevărul European”, informează Vesti.

Se planifică ca moneda să fie pusă în circulație în a doua jumătate a anului 2026. Totuși, unul dintre statele membre ale UE a depus o obiecție privind designul acesteia la Consiliul UE.

Proiectul prevede un design care include o compoziție din litere chirilice și inscripția „alfabet bulgar”, cu scopul de a evidenția contribuția Bulgariei la alfabetul chirilic ca al treilea alfabet oficial al Uniunii Europene. Autorii designului sunt Svetlin Balezrov și Stoyan Dercev.

În prezent nu se știe exact care țară membră a depus obiecția și care sunt motivele acesteia, deoarece documentul corespunzător nu a fost încă făcut public. Afirmațiile răspândite pe rețelele sociale privind o anumită țară nu sunt confirmate de surse oficiale.

Bulgaria a depus spre aprobare proiectul monedei comemorative de 2 euro cu inscripția „alfabet bulgar” pe 19 mai 2026, dar ulterior a fost înregistrată o obiecție din partea unui stat din zona euro, al cărui nume a fost șters din documentele publice. În versiunea publică a documentului, numele țării este șters.

În ciuda acestui fapt, cataloagele numismatice ulterioare, publicațiile specializate și programul Băncii Naționale a Bulgariei continuă să indice moneda ca fiind planificată pentru lansare în a doua jumătate a anului 2026, cu un tiraj de 1 milion de exemplare.

Alfabetul chirilic a fost recunoscut oficial ca al treilea alfabet al Uniunii Europene după aderarea Bulgariei la UE în 2007, alături de alfabetul latin și cel grec.

Bulgariei i s-a permis să intre în zona euro de la 1 ianuarie 2026 – la 18 ani după aderarea la UE. Luna ianuarie a fost o perioadă de tranziție, când leva și euro au circulat paralel.

Din 1 februarie, Bulgaria a trecut oficial la moneda euro.