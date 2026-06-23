Un virus necunoscut a ucis 14 persoane în Republica Democrată Congo.

În vestul Republicii Democrate Congo a fost înregistrat un focar al unei boli necunoscute, care a provocat moartea a cel puțin 14 persoane.

Despre acest lucru a anunțat deputatul provinciei Kwilu, Jacques Ilunga, citat de postul local de radio Radio Okapi.

Potrivit autorităților, cazurile de boală au fost identificate în mai multe localități din districtul Bulungu. În ultimele săptămâni, infecția s-a răspândit în mai multe sate, provocând îngrijorare în rândul locuitorilor. Multe familii au început să-și părăsească casele, temându-se de o răspândire și mai mare a bolii.

Fosta ministră a sănătății din provincia Bena Mutui a declarat că numărul deceselor ar putea ajunge la 20 de persoane. Datele oficiale privind cauzele bolii nu sunt încă disponibile.

Persoanele bolnave prezintă dureri puternice de cap, vărsături, dureri abdominale și articulare. Potrivit oficialilor locali, în unele cazuri starea pacienților se deteriorează rapid, iar decesul poate surveni în mai puțin de 24 de ore de la apariția primelor simptome.

Jacques Ilunga a făcut apel către autoritățile centrale să trimită urgent în zonele afectate echipe medicale și sanitare suplimentare. Specialiștii au început deja să colecteze probe biologice pentru analize de laborator. În prezent, experții încearcă să stabilească natura agentului patogen și să determine dacă boala este legată de infecții deja cunoscute.

În ultimele luni, Republica Democrată Congo se confruntă cu mai multe amenințări epidemiologice, motiv pentru care noua izbucnire a bolii provoacă o îngrijorare specială în rândul serviciilor locale de sănătate. Autoritățile subliniază că originea bolii rămâne necunoscută, iar concluziile finale vor putea fi trase doar după finalizarea analizelor de laborator.



