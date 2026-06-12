Un vânzător de bilete de loterie care a înșelat un câștigător al jackpot-ului, condamnat în Spania.

Un tribunal din orașul La Coruña, situat în nord-vestul Spaniei, a decis că vânzătorul a înțeles că clientul a obținut un câștig substanțial, dar a înșelat intenționat câștigătorul loteriei, spunându-i că niciunul dintre biletele sale nu este câștigător. Ulterior, vânzătorul a încercat să obțină premiul, susținând că a găsit biletul câștigător în magazinul său, scrie eurointegration.com.ua cu referire la reuters.com.

Administrația loteriei locale a refuzat să plătească premiul și a păstrat biletul sub lacăt, încercând să stabilească cui îi aparține. Timp de opt ani, vânzătorul loteriei a încercat în mod repetat să revendice câștigul.

Proprietarul real al biletului câștigător a decedat în 2014, însă instanța a obligat plata premiului integral moștenitorilor săi.

Vânzătorul a fost găsit vinovat de fraudă în circumstanțe agravante. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea Supremă.