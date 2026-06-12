theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
eurointegration.com.ua logoeurointegration
12 Iunie 2026, 18:27
2 736
Copiază linkul
Link copiat

Un vânzător de bilete de loterie care a înșelat un câștigător al jackpot-ului, condamnat în Spania

Un vânzător de bilete de loterie din Spania a fost condamnat la trei ani și jumătate de închisoare pentru că a înșelat câștigătorul jackpot-ului de 4,7 milioane de euro și l-a privat de premiu în 2012.

Un vânzător de bilete de loterie care a înșelat un câștigător al jackpot-ului, condamnat în Spania.
Un vânzător de bilete de loterie care a înșelat un câștigător al jackpot-ului, condamnat în Spania.

Un tribunal din orașul La Coruña, situat în nord-vestul Spaniei, a decis că vânzătorul a înțeles că clientul a obținut un câștig substanțial, dar a înșelat intenționat câștigătorul loteriei, spunându-i că niciunul dintre biletele sale nu este câștigător. Ulterior, vânzătorul a încercat să obțină premiul, susținând că a găsit biletul câștigător în magazinul său, scrie eurointegration.com.ua cu referire la reuters.com.

Administrația loteriei locale a refuzat să plătească premiul și a păstrat biletul sub lacăt, încercând să stabilească cui îi aparține. Timp de opt ani, vânzătorul loteriei a încercat în mod repetat să revendice câștigul.

Proprietarul real al biletului câștigător a decedat în 2014, însă instanța a obligat plata premiului integral moștenitorilor săi.

Vânzătorul a fost găsit vinovat de fraudă în circumstanțe agravante. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea Supremă.

Sursă
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici