Un vânzător de bilete de loterie care a înșelat un câștigător al jackpot-ului, condamnat în Spania
Un vânzător de bilete de loterie din Spania a fost condamnat la trei ani și jumătate de închisoare pentru că a înșelat câștigătorul jackpot-ului de 4,7 milioane de euro și l-a privat de premiu în 2012.
Un tribunal din orașul La Coruña, situat în nord-vestul Spaniei, a decis că vânzătorul a înțeles că clientul a obținut un câștig substanțial, dar a înșelat intenționat câștigătorul loteriei, spunându-i că niciunul dintre biletele sale nu este câștigător. Ulterior, vânzătorul a încercat să obțină premiul, susținând că a găsit biletul câștigător în magazinul său, scrie eurointegration.com.ua cu referire la reuters.com.
Administrația loteriei locale a refuzat să plătească premiul și a păstrat biletul sub lacăt, încercând să stabilească cui îi aparține. Timp de opt ani, vânzătorul loteriei a încercat în mod repetat să revendice câștigul.
Proprietarul real al biletului câștigător a decedat în 2014, însă instanța a obligat plata premiului integral moștenitorilor săi.
Vânzătorul a fost găsit vinovat de fraudă în circumstanțe agravante. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea Supremă.