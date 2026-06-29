Un urs intrat în curtea unui spital din Brașov a fost împușcat.

Un urs a fost surprins în curtea Spitalului Sf. Constantin din Brașov, unde căuta hrană lângă un container pentru deșeuri.

După apelul la numărul 112, la fața locului a sosit un grup de intervenție rapidă, condus de viceprimarul orașului, informează libertatea.ro.

Specialiștii au stabilit că este vorba despre o femelă cu o vârstă estimată la 2-3 ani, observată anterior într-o altă zonă a Brașovului.

Potrivit autorităților, ursoaica nu a reacționat la semnalele sonore și luminoase, motiv pentru care s-a luat decizia împușcării acesteia. Operațiunea a fost executată de reprezentanții fondului de vânătoare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Primăria a subliniat că operațiunea a fost realizată conform procedurii prevăzute de Hotărârea de Guvern OUG 81/2021. Conform regulilor actualizate, dacă un urs reprezintă o amenințare pe teritoriul spitalelor, școlilor și altor obiective publice, autoritățile pot lua rapid decizia de a-l elimina pentru protecția oamenilor.