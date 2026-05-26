Un tren s-a ciocnit cu un autobuz școlar în Belgia: Mai multe persoane au murit.

Potrivit presei belgiene, există mai multe victime, însă numărul exact al morților și răniților nu a fost încă comunicat.

Accidentul a avut loc în jurul orei 8 dimineața, ora locală, când autobuzul a intrat pe trecerea la nivel cu calea ferată. Potrivit companiei Infrabel, responsabilă de infrastructura feroviară, barierele erau deja coborâte, iar semaforul indica semnal roșu, scrie bild.de.

„Nu știm cum s-a putut produce acest accident”, a declarat un reprezentant al Infrabel.

În microbuz se aflau șapte elevi, șoferul și un însoțitor. Aproximativ 100 de pasageri ai trenului au fost evacuați și predați sub supravegherea specialiștilor. Poliția lucrează la fața locului, iar la anchetă urmează să se alăture și un expert în reconstrucția accidentelor.