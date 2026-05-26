theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
bild
26 Mai 2026, 13:19
172
Copiază linkul
Link copiat

Un tren s-a ciocnit cu un autobuz școlar în Belgia: Mai multe persoane au murit

În orașul belgian Buggenhout, în această dimineață, un tren s-a ciocnit cu un autobuz școlar la o trecere la nivel cu calea ferată.

Un tren s-a ciocnit cu un autobuz școlar în Belgia: Mai multe persoane au murit.
Un tren s-a ciocnit cu un autobuz școlar în Belgia: Mai multe persoane au murit.

Potrivit presei belgiene, există mai multe victime, însă numărul exact al morților și răniților nu a fost încă comunicat.

Accidentul a avut loc în jurul orei 8 dimineața, ora locală, când autobuzul a intrat pe trecerea la nivel cu calea ferată. Potrivit companiei Infrabel, responsabilă de infrastructura feroviară, barierele erau deja coborâte, iar semaforul indica semnal roșu, scrie bild.de.

„Nu știm cum s-a putut produce acest accident”, a declarat un reprezentant al Infrabel.

În microbuz se aflau șapte elevi, șoferul și un însoțitor. Aproximativ 100 de pasageri ai trenului au fost evacuați și predați sub supravegherea specialiștilor. Poliția lucrează la fața locului, iar la anchetă urmează să se alăture și un expert în reconstrucția accidentelor.

Sursă
bild
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici