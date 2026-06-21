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theins.ru logotheins
21 Iunie 2026, 11:29
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Un tablou de Picasso, descoperit în Franța în timpul unor percheziții într-un dosar de trafic de droguri

Poliția franceză a descoperit un tablou al lui Pablo Picasso, reprezentând-o pe Marie-Thérèse Walter, evaluat la 12–15 milioane de euro.

Un tablou de Picasso, descoperit în Franța în timpul unor percheziții într-un dosar de trafic de droguri.
Un tablou de Picasso, descoperit în Franța în timpul unor percheziții într-un dosar de trafic de droguri.

Tabloul a fost găsit în timpul unor percheziții la casa unei rude a unui bărbat de 37 de ani, reținut în dosarul traficului ilegal de droguri, scrie Le Parisien, preluat de theins.ru.

Potrivit publicației, pictura aparține unei investitoare din Singapore și era păstrată anterior într-o companie pariziană specializată în depozitarea operelor de artă. Bărbatul, la rudele căruia a fost găsită pictura, lucra în această companie.

În timpul audierii, el a recunoscut furtul picturii, potrivit Le Parisien. A spus că a vrut să demonstreze vulnerabilitatea sistemului de securitate al angajatorului. Parchetul din Creteil a deschis o anchetă separată privind furtul și ascunderea bunului furat.

Avocatul bărbatului a declarat că prezentarea clientului său ca membru al unui grup infracțional organizat nu corespunde materialelor dosarului. De asemenea, a menționat că apărătorul său va face declarații privind dispariția picturii mai târziu, deoarece ancheta este încă în curs.

Marie-Thérèse Walter a fost iubita și una dintre principalele muze ale lui Picasso între 1927 și 1935. Artistul a reprezentat-o de mai multe ori în lucrările sale.

Sursă
theins.ru logotheins
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