theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
bbc.com logobbc
19 Mai 2026, 18:36
4 702
Copiază linkul
Link copiat

Un tablou al lui Jackson Pollock, vândut la licitație pentru suma record de 181 de milioane de dolari

Tabloul „Number 7A”, din 1948, considerat de criticii de artă una dintre primele lucrări cu adevărat abstracte din istoria picturii, a fost vândut la o licitație în New York.

Un tablou al lui Jackson Pollock, vândut la licitație pentru suma record de 181 de milioane de dolari.
Un tablou al lui Jackson Pollock, vândut la licitație pentru suma record de 181 de milioane de dolari.

Pe o pânză uriașă, lungă de peste trei metri, se observă fluxuri haotice de vopsea neagră, cu rare scântei de culoare roșie.

Pânza se afla într-o colecție privată și, potrivit publicației ARTnews, ocupă acum locul patru în topul celor mai scumpe opere de artă vândute vreodată la licitații.

Jackson Pollock a fost una dintre figurile centrale ale expresionismului abstract. Tehnica sa celebră de „dripping” (pictura prin stropire) — aplicarea vopselei pe pânză prin stropi — a devenit una dintre cele mai recunoscute și frecvent imitate în arta contemporană.

Sursă
bbc.com logobbc
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici