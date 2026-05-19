19 Mai 2026, 18:36
Un tablou al lui Jackson Pollock, vândut la licitație pentru suma record de 181 de milioane de dolari
Tabloul „Number 7A”, din 1948, considerat de criticii de artă una dintre primele lucrări cu adevărat abstracte din istoria picturii, a fost vândut la o licitație în New York.
Pe o pânză uriașă, lungă de peste trei metri, se observă fluxuri haotice de vopsea neagră, cu rare scântei de culoare roșie.
Pânza se afla într-o colecție privată și, potrivit publicației ARTnews, ocupă acum locul patru în topul celor mai scumpe opere de artă vândute vreodată la licitații.
Jackson Pollock a fost una dintre figurile centrale ale expresionismului abstract. Tehnica sa celebră de „dripping” (pictura prin stropire) — aplicarea vopselei pe pânză prin stropi — a devenit una dintre cele mai recunoscute și frecvent imitate în arta contemporană.