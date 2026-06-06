Un superiaht alimentat complet de panouri solare, scos la vânzare pentru 15 milioane de dolari.

Lungimea navei numite Shine Down ajunge la 36 de metri, iar pescajul este de aproape doi metri, transmite unian.net.

După cum scrie comentatorul John Johnson, proprietarul navei, inginer și designer, și-a propus să construiască o structură plutitoare autosuficientă, care să genereze propria energie electrică, să nu aibă nevoie de conectare la alimentarea electrică de pe mal și să se poată deplasa singură, atunci când dorește.

Shine Down este una dintre cele mai bine gândite reședințe plutitoare din lume. A fost construită de compania Breaux Brothers Enterprises, care produce nave de lucru din aluminiu. Acestea sunt nave de aprovizionare pentru câmpuri petroliere, nave pentru transportul echipajelor, bărci de pilotaj, bărci de patrulare. Navele lor sunt numite „Cadillac-ul printre navele de transport al echipajelor”.

Iar iahtul Shine Down reprezintă prima experiență a companiei Breaux Brothers în crearea de nave rezidențiale plutitoare de lux. Nu a fost o comandă de la un cumpărător tradițional de superiahturi. Proprietarul a propus singur conceptul, soluțiile inginerești și designul.

Văzută de pe apă, „Shine Down” seamănă mai degrabă cu o construcție arhitecturală decât cu un iaht — a fost concepută intenționat nu ca o ambarcațiune cu formă aerodinamică, ci ca o clădire obișnuită. Coca este realizată din aluminiu și vopsită cu o bandă albastră la linia de plutire, având un bordaj specific unei barje de lucru. Peste aceasta se ridică patru niveluri de spații de locuit, cu rame albe și geamuri din podea până în tavan, precum și balcoane care înconjoară punțile rezidențiale. Deasupra întregii structuri sunt instalate cel puțin 108 panouri solare.

În interior se află cinci cabine cu paturi duble și șapte băi. Există o bucătărie pentru gurmanzi, dotată cu un lift pentru servirea preparatelor, care conectează mai multe punți. Spațiile deschise sunt concepute atât pentru petreceri, cât și ca platforme de observație. Pe puntea pupa este amenajat și un bazin de înot.

Sub punțile rezidențiale se află echipamentele destinate asigurării autonomiei navei. Aici sunt amplasate un atelier mecanic complet echipat, un sistem de tratare și stocare a apei, precum și un garaj închis.